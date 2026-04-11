Dömötör Csaba: a Fidesz folyamatosan tesz bejelentéseket a Tiszához köthető választási jogsértések gyanúja miatt

Dömötör Csaba szombati sajtótájékoztatóján közölte, hogy 443 esetben meg is született az elmarasztaló döntés, "tehát a beadvány megalapozott volt". Egyértelmű törvénysértések esetén a Fidesz megteszi a szükséges feljelentéseket is - szögezte le.

Az európai parlamenti képviselő kiemelte, hogy a szóban forgó esetekről a helyi alapszervezetekhez és a pénteken elindított Demokrácia Központhoz érkeznek bejelentések.

Dömötör Csaba a törvénysértésekre példaként említette, hogy Zala megyében a Tisza Párt jelöltje és a párt aktivistái a bejelentés szerint pénzt, ruhát és ételt oszthattak hátrányos helyzetű embereknek, a szavazatukért cserébe. "Ez szavazatvásárlás" - szögezte le.

Hozzátette: érkezett bejelentés azzal kapcsolatban, hogy egy cég vezetője összehívott egy értekezletet, ahol közölte, hogy a vállalat a Tisza Pártot támogatja, ezért minden munkavállalónak kötelező a Tiszára szavaznia.