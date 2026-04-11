Meggyalázták a Terrorháza Múzeum Hősök falát Magyar Péter hívei
Dömötör Csaba: a Fidesz folyamatosan tesz bejelentéseket a Tiszához köthető választási jogsértések gyanúja miatt
Dömötör Csaba szombati sajtótájékoztatóján közölte, hogy 443 esetben meg is született az elmarasztaló döntés, "tehát a beadvány megalapozott volt". Egyértelmű törvénysértések esetén a Fidesz megteszi a szükséges feljelentéseket is - szögezte le.
Az európai parlamenti képviselő kiemelte, hogy a szóban forgó esetekről a helyi alapszervezetekhez és a pénteken elindított Demokrácia Központhoz érkeznek bejelentések.
Dömötör Csaba a törvénysértésekre példaként említette, hogy Zala megyében a Tisza Párt jelöltje és a párt aktivistái a bejelentés szerint pénzt, ruhát és ételt oszthattak hátrányos helyzetű embereknek, a szavazatukért cserébe. "Ez szavazatvásárlás" - szögezte le.
Hozzátette: érkezett bejelentés azzal kapcsolatban, hogy egy cég vezetője összehívott egy értekezletet, ahol közölte, hogy a vállalat a Tisza Pártot támogatja, ezért minden munkavállalónak kötelező a Tiszára szavaznia.
Az európai parlamenti képviselő tájékoztatása szerint több bejelentés érkezett álhírkampányokról és az interneten terjesztett megtévesztő tájékoztatókról, amelyek érvénytelen szavazatot eredményeznek, a választó tudta nélkül.
Érkeznek bejelentések idősek megtévesztésével és akadályozásával kapcsolatban is - közölte Dömötör Csaba, aki elmondta, hogy a Biatorbágyról érkezett bejelentés szerint egy idős állampolgár személyi igazolványát fiatalabb rokona elrejtette, hogy ne tudjon szavazni. "Ezt célzó közösségi média kampányokat is indítottak" - hangsúlyozta.
A Tisza bejelentései alapján már azt is tudjuk, hogy a Tisza Párt és hozzá köthető szervezetek több ezer aktivistát küldenek kistelepülésekre, nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy nyomást gyakoroljanak az ott élőkre. Ezek az aktivisták olyan szervezetektől kaptak képzést, amelyeket külföldről jelentős összegekkel finanszíroznak
- fogalmazott Dömötör Csaba.
Mindenkit arra kérünk, hogy ha bármilyen szabálytalanságot, csalásgyanús esetet, erőszakoskodást észlel, jelezze a Demokrácia Központnál a [email protected] címen, vagy a 06-20-444-0445 telefonszámon
- mondta az európai parlamenti képviselő, hangsúlyozva, hogy viber, signal és whatsapp csatornákon is lehet bejelentést tenni a 06-20-242-7806 telefonszámon.
Mint mondta, ha a jogellenesség a szavazóhelységben történik, azt a szavazatszámláló bizottsággal jegyzőkönyvbe kell vetetni a helyszínen.
Lépjünk fel közösen a csalási kísérletek ellen!
- húzta alá Dömötör Csaba.
Nyitókép: MTI/Bús Csaba
