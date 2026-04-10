Brutális gyilkosság Császártöltésen, kiderült, ki az elkövető
Elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság egy hónapra annak a román állampolgárnak a letartóztatását, aki a gyanú szerint szombaton császártöltési otthonában megölt egy férfit - közölte a Kecskeméti Törvényszék sajtóosztálya pénteken az MTI-vel.
2026. április 10., péntek 16:59
Azt írták, a gyanú szerint a 27 éves, román állampolgárságú férfi megölte császártöltési otthonában a lakótársát, majd a holttestet az ingatlan melléképületében rejtette el. 

A bíróság a férfi letartóztatását a jelenlétének biztosítása, valamint a bizonyítás megnehezítésének, illetve meghiúsításának veszélye miatt rendelte el. A döntés nem végleges, mivel a férfi és védője fellebbezést jelentett be, amelyet a Kecskeméti Törvényszék bírál el.

