Tankok lepik el a 8-as főutat hétfőn

Tatától egészen a Kőröshegyig közlekednek a harckocsik.
2026. április 11., szombat 12:43
Tankok fogják ellepni a 8-as főutat hétfőn, melyek közé behajtani fokozottan veszélyes és tilos – hívta fel a figyelmet a MH Klapka György 1. Páncélosdandár a Facebook-oldalán.

A konvojra azért van szükség, mert technikai eszközöket csoportosítanak át 2026. április 13-án 11:00-20:00 óra között a tatai laktanyától indulva – Gánt – Zámoly – Székesfehérvár – Veszprém - Kőröshegy útvonalon.


Kiemelten fontos, hogy a katonai járművek közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek a sofőrök, ugyanis az ilyen méretű és sebességű harckocsik haladása eltér a forgalomban megszokottól.

A nyitókép illusztráció: MH Klapka György 1. Páncélosdandár Facebook-oldala

 

