Kedves akart lenni, baleset lett belőle Pomáznál – videó

Kedves akart lenni, baleset lett belőle Pomáznál – videó
Tanulságos eset az utakról.
2026. április 11., szombat 12:05
Kedvességből átengedte az út szélén várakozó bicikliseket Pomázon, ám a mögötte haladó kocsi nem volt erre felkészülve, ezért belerongyolt a hirtelen lefékező autóba – közölte a Budapesti Autósok Közössége a Facebook-oldalán.

Mint kiderült, Pomázt elhagyva, a 11-es úton, Szentendre irányába történt a baleset, amikor az autós megállt, hogy átengedje a várakozó kerékpárosokat, akiknek STOP jelzésük volt, tehát alaphelyzetben nekik kellett volna elsőbbséget adniuk. 

A vétlen autós tehát nem volt köteles megállni, ám mégis úgy döntött udvarias lesz. Ám a mögötte érkező állapotos kismama nem volt felkészülve erre az akcióra, és nem is tartott megfelelő követési távolságot, így minden igyekezete ellenére összeütközött a másik járművel.


A Budapesti Autósok Közössége felhívta a figyelmet arra, hogy minden esetben be kell tartani a követési távolságot, és bár az udvariasság a közlekedésben érték, nem írhatja felül a kiszámíthatóságot. 

Nem arról van szó, hogy ne engedjük el egymást. Hanem arról, hogy a figyelem és a megfelelő követési távolság nem opcionális

 – írták oldalukon.

 

