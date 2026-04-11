Kedves akart lenni, baleset lett belőle Pomáznál – videó

Kedvességből átengedte az út szélén várakozó bicikliseket Pomázon, ám a mögötte haladó kocsi nem volt erre felkészülve, ezért belerongyolt a hirtelen lefékező autóba – közölte a Budapesti Autósok Közössége a Facebook-oldalán.

Mint kiderült, Pomázt elhagyva, a 11-es úton, Szentendre irányába történt a baleset, amikor az autós megállt, hogy átengedje a várakozó kerékpárosokat, akiknek STOP jelzésük volt, tehát alaphelyzetben nekik kellett volna elsőbbséget adniuk.

A vétlen autós tehát nem volt köteles megállni, ám mégis úgy döntött udvarias lesz. Ám a mögötte érkező állapotos kismama nem volt felkészülve erre az akcióra, és nem is tartott megfelelő követési távolságot, így minden igyekezete ellenére összeütközött a másik járművel.



A Budapesti Autósok Közössége felhívta a figyelmet arra, hogy minden esetben be kell tartani a követési távolságot, és bár az udvariasság a közlekedésben érték, nem írhatja felül a kiszámíthatóságot.