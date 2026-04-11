2026. április 11. szombat, Leó, Szaniszló
12°C Budapest
a magyar költészet napja
színészek
tűzoltók

Tűzoltók és színészek fogtak össze – videó

Megható felvétel terjed a magyar költészet napja alkalmából.
2026. április 11., szombat 10:24
Vágólapra másolva!

Április 11-e minden évben egy különleges nap, ugyanis 1964 óta ez a magyar költészet napja, amit József Attila születésnapján ünneplünk. Ebből az alkalomból irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal tisztelegnek a magyar líra előtt.

A Katasztrófavédelem Facebook-oldalán egy szívmelengető videót osztott meg, ahol a jeles nap alkalmából a tatabányai Jászai Mari Színház művészei és a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltói együtt szavalták el Erdély Ernő „A tűzoltó” című versét.

 

A felvétel érdekessége, hogy a forgatáson mindkét szakma képviselői beleáthattak egy másik világba, a színészek a tűzoltósággal, a tűzoltók pedig a színházi világgal ismerkedhettek meg.

 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra