Tűzoltók és színészek fogtak össze – videó

Április 11-e minden évben egy különleges nap, ugyanis 1964 óta ez a magyar költészet napja, amit József Attila születésnapján ünneplünk. Ebből az alkalomból irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal tisztelegnek a magyar líra előtt.

A Katasztrófavédelem Facebook-oldalán egy szívmelengető videót osztott meg, ahol a jeles nap alkalmából a tatabányai Jászai Mari Színház művészei és a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltói együtt szavalták el Erdély Ernő „A tűzoltó” című versét.

A felvétel érdekessége, hogy a forgatáson mindkét szakma képviselői beleáthattak egy másik világba, a színészek a tűzoltósággal, a tűzoltók pedig a színházi világgal ismerkedhettek meg.