Szoros párbaj után távozott az első Kihívó az Exatlonból
Repkedtek a medálok a végső párbajban.
2026. április 11., szombat 15:53
Igazán fordulatos és izgalmas volt a pénteki Exatlon Hungary, melynek az eredményeként a Kihívók elvesztették az első versenyzőjüket a játékban.

Vadkerti Adél úgy döntött, hogy Karvalics Esztert küldi párbajozni Halász Jázminnal, a Kihívóknál pedig Nagy Benedek azt a döntést hozta, hogy Szabó Réka küzdjön meg Szabó Anikóval.


Először a Kihívók kezdték a versenyt, és bár az első pár futamban Anikó győzedelmeskedett, végül csapattársa, Réka nyert, így a koreográfusnak kellett kiállni a végső párbajra.

A Bajnokok összecsapása is igazán szoros volt, de végül Jázmin, az Európa-bajnok karatés lett Anikó ellenfele a mindent eldöntő összetűzésben.


A végső összecsapásban egy ideig fej-fej mellett haladtak a játékosok, majd Anikó átvette a vezetést 3:2-re, ám ekkor Jázmin felhasználta az egyik medálját, és 2:2-ről folytatódott az eszméletlen harc.


Ezek után Jázmin húzta be a pontot, ezért Anikó is lehívta a medálját, ám Jázmin ismét igénybe vette a fennmaradó medált, ami megmentette a párbajon, így Anikónak kellett elbúcsúznia a játéktól.

A csapat egyik összetartó ereje, szíve-lelke, kis szeretetgombóca volt

 – mondta Koplányi Gábor szomorúan.

Nyitókép: Tv2 Exatlon Hungary

 

