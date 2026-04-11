Szoros párbaj után távozott az első Kihívó az Exatlonból

Igazán fordulatos és izgalmas volt a pénteki Exatlon Hungary, melynek az eredményeként a Kihívók elvesztették az első versenyzőjüket a játékban.

Vadkerti Adél úgy döntött, hogy Karvalics Esztert küldi párbajozni Halász Jázminnal, a Kihívóknál pedig Nagy Benedek azt a döntést hozta, hogy Szabó Réka küzdjön meg Szabó Anikóval.



Először a Kihívók kezdték a versenyt, és bár az első pár futamban Anikó győzedelmeskedett, végül csapattársa, Réka nyert, így a koreográfusnak kellett kiállni a végső párbajra.

A Bajnokok összecsapása is igazán szoros volt, de végül Jázmin, az Európa-bajnok karatés lett Anikó ellenfele a mindent eldöntő összetűzésben.