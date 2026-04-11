Követték, földre lökték, majd kirabolták az idős asszonyt Kunmadarason
Ütötte-rúgta a másikat egy parkolási vita miatt Kecskeméten
Lezárták a nyomozást abban a tavaly januári ügyben, melyben két férfi úgy összeveszett egy szabálytalan parkoláson a Bács-Kiskun vármegyei Kecskeméten, hogy a szabályszegő többször megütötte és megrúgta az áldozatot, majd elhajtott a helyszínről – közölte a Zala vármegyei hírportál.
Mint kiderült, a sértett nem tudott kiállni az udvarból, ezért szólt a helytelenül parkolónak, hogy álljon arrébb. Ám a férfi nem volt túl segítőkész, a szóváltást ütések és rúgások követték, majd végül elhajtott a helyszínről a kocsijával.
Amikor a rendőrök megérkeztek, már senkit nem találtak, viszont a bejelentőt utolérték a kórházban aki könnyebb sérülésekkel megúszta a heves vitát.
A térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították az elkövető járművét, és rövid időn belül megtalálták egy benzinkúton az 59 éves sofőrt, akit garázdaság és könnyű testi sértés gyanúja miatt hallgattak ki.
A nyomozást lezárták, az iratokat pedig továbbították az ügyészségnek.
+Ez is érdekelheti
Illegális verseny állhat a két ember életét követelő baleset mögött – őrizetben a sofőr
Tankok lepik el a 8-as főutat hétfőn
Kedves akart lenni, baleset lett belőle Pomáznál – videó
Megvan a titokzatos óriás: kamera rögzítette a ritka pillanatot
Tűzoltók és színészek fogtak össze – videó
Ketten meghaltak, tömegbaleset történt a Váci úton
Döbbenetes dolog zajlik le Magyarország fölött, érdemes lesz az eget figyelni
Brutális gyilkosság Császártöltésen, kiderült, ki az elkövető
„A f*sz kivan” – Vérlázító, ami egy nógrádi faluban történik, most már elszakadt a cérna
Sok múlhat az időjáráson vasárnap – mutatjuk, mi vár ránk a választás napján
Bizarr baleset, majd élet-halál harc Raposkán – drámai fotók készültek a helyszínen