Ütötte-rúgta a másikat egy parkolási vita miatt Kecskeméten

Sokkoló jelenet az utcán.
2026. április 11., szombat 19:25
Lezárták a nyomozást abban a tavaly januári ügyben, melyben két férfi úgy összeveszett egy szabálytalan parkoláson a Bács-Kiskun vármegyei Kecskeméten, hogy a szabályszegő többször megütötte és megrúgta az áldozatot, majd elhajtott a helyszínről – közölte a Zala vármegyei hírportál.

Mint kiderült, a sértett nem tudott kiállni az udvarból, ezért szólt a helytelenül parkolónak, hogy álljon arrébb. Ám a férfi nem volt túl segítőkész, a szóváltást ütések és rúgások követték, majd végül elhajtott a helyszínről a kocsijával.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Amikor a rendőrök megérkeztek, már senkit nem találtak, viszont a bejelentőt utolérték a kórházban aki könnyebb sérülésekkel megúszta a heves vitát.

A térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították az elkövető járművét, és rövid időn belül megtalálták egy benzinkúton az 59 éves sofőrt, akit garázdaság és könnyű testi sértés gyanúja miatt hallgattak ki.

A nyomozást lezárták, az iratokat pedig továbbították az ügyészségnek. 

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

