Dráma Szabolcsban, egy baba élete volt a tét
Nem figyelt, ütköztek, felborult, videóra vették
Folyamatosan nyomta a dudát a kamerás autónak a sofőrje, amikor észrevette, hogy a mellette haladó sárga kocsi idős vezetője irányjelző használata nélkül vágott be elé. Az ütközést már nem tudta elkerülni, a nem mindennapi balesetet a vétlen autó fedélzeti kamerája rögzítette.
A felvételen látszik, hogy miután meglökte az idős nő kocsiját a másik autó, a mozgáskorlátozott asszony elvesztette uralmát az autója felett és egyenesen a felüljáró betonoszlopának csapódott, majd oldalára borult. A nőt a tűzoltóknak kellett kiszabadítani a járműből.
Az idős mozgáskorlátozott asszony súlyosan megsérült a balesetben, a hátát fájlalta, kórházba szállították.
A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
