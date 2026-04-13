Nem figyelt, ütköztek, felborult, videóra vették

A videón látszik, hogy a nő vélhetően nem figyelt a sávváltásnál, ezért történt a baleset, amelyben súlyosan megsérült.
2026. április 13., hétfő 07:32
Folyamatosan nyomta a dudát a kamerás autónak a sofőrje, amikor észrevette, hogy a mellette haladó sárga kocsi idős vezetője irányjelző használata nélkül vágott be elé. Az ütközést már nem tudta elkerülni, a nem mindennapi balesetet a vétlen autó fedélzeti kamerája rögzítette. 

A felvételen látszik, hogy miután meglökte az idős nő kocsiját a másik autó, a mozgáskorlátozott asszony elvesztette uralmát az autója felett és egyenesen a felüljáró betonoszlopának csapódott, majd oldalára borult. A nőt a tűzoltóknak kellett kiszabadítani a járműből.

Az idős mozgáskorlátozott asszony súlyosan megsérült a balesetben, a hátát fájlalta, kórházba szállították.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

