Elon Musk kimondta: „A Soros-szervezet átvette Magyarországot”

Elon Musk kiállt Orbán Viktor mellett
Kezdődik.
2026. április 13., hétfő 07:36
Ahogy a Mandiner megírta, Soros György fia már bejelentkezett Magyarországért.

A magyar nép visszavette az országát! Ez a mélyen gyökerező korrupció és a külföldi beavatkozás határozott elutasítása” 

– írja Alex Soros annak ellenére, hogy külföldi beavatkozásról kizárólag Ukrajna és az uniós országok részéről tudunk, amelyeket nem a Tisza, hanem a Fidesz tárt fel és próbált véget vetni neki – nem jött össze.


Most Elon Musk reagált Alex Soros szavaira:

A Soros-szervezet átvette Magyarországot” 

– fogalmazott.

Mint tudjuk, az orosz beavatkozás vádja végig koholt rágalom volt, amit a külföldi titkosszolgálatok, különböző – Soroshoz is köthető – szervezetek, a Tisza Párt propagandája és a Meta-algoritmusai segítettek.
 

Nyitókép: Elon Musk hivatalos X-oldala

 

