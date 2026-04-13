Újabb bűncselekmény derült ki a két életet követelő balesetet okozójáról

Drogfogyasztás miatt korábban már büntették azt a török férfit, aki a két halálos áldozattal járó balesetet okozta péntek este Budapesten a 13. kerületben a Göncz Árpád felüljárón. A 25 éves sofőr egy másik autóval versenyzett, amikor hatalmas sebességgel frontálisan ütközött egy kocsival, amelyik lezuhant a felüljáróról. A 66 éves vétlen sofőr a helyszínen meghalt.

Úgy tudjuk a vétkes sofőr egy másik autóval versenyzett, a baleset előtt. Egy környéken lakó szerint rendszeresek itt az utcai autóversenyek.



Jól látható a felvételen, hogy nagy volt a forgalom a baleset idején, egy szemtanú elmondása szerint egy BMW-vel versenyzett a sportkocsi. Miatta öt autó szenvedett balesetet.



Egy 25 éves török férfi vezette az Audit, mellette az anyósülésen a 35 éves, szintén török unokatestvére ült, míg hátul három nő utazott. Úgy tudjuk az idősebb férfinak leszakadt a lába, nem élte túl a balesetet, míg a Váci útra zuhant fehér Toyotát vezető 66 éves férfi életéért bár küzdöttek a mentők és sokáig próbálták újraéleszteni, de nem tudták megmenteni. A balesetet okozó sofőrt őrizetbe vették a rendőrök, vallomást nem tett. Az ügyészség most indítványozta a török férfi letartóztatását.

Kiderült, hogy a férfit korábban egy szórakozóhelyen már elkapták a rendőrök kábítószer fogyasztás miatt.