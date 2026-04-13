Nemzetközi visszhang: a hírek élén a magyarországi választás eredménye
Itt a névsor: ők a parlamentbe bekerült fideszes képviselők
Az adatok 98,94 százalékos feldolgozottságánál a 199 képviselői helyek számából a Fidesz-KDNP 55 mandátumot szerzett meg. A kormánypárt 13 egyéni választókerületet nyert meg, 93-at a Tisza vitt a 2026-os választás győzteseként. A külképviseleti voksok beérkezését követően – már mindenhonnan úton vannak Magyarországra – legkésőbb egy hét múlva meglesznek az egyéni körzetekben a végeredmények, május 4-ig pedig meglesz a végső listás eredmény.
A választás eredményeképpen a Fidesznek 55 országgyűlési képviselője lesz
A levélszavazatokat a Nemzeti Választási Iroda (NVI) számlálja meg, a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatokat pedig szétválogatják az egyéni választókerületek szerint, pénteken pedig átadják azokat a választókerületi választási irodáknak. Az NVI összesen
- 497 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe,
- 293 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak, ők csak listára szavazhattak,
- 90 730-an szerepeltek a külképviseleti névjegyzékben,
- közülük 84 749-en el is mentek szavazni, vagyis 93,41 százalékos volt a részvétel a 149 külképviseleten, akik egyéniben és listán is szavazhattak.
Nézzük immár név szerint, kik azok a Fidesz-KDNP színeiben indult politikusok, akik bejutottak a következő országgyűlésbe.
Egyéni körzetekből bejutott győztes fideszes képviselők:
- Varga Gábor (Fejér vármegye 05., Sárbogárd)
- Kovács Sándor (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 05., Mátészalka)
- Süli János (Tolna vármegye 03., Paks)
- Dr. Simon Miklós (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 06., Nyírbátor)
- Balla Mihály (Nógrád vármegye 02., Balassagyarmat)
- Ágh Péter (Vas vármegye 02., Sárvár)
- Dr. Csuzda Gábor (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 03., Ózd)
- Dr. Vitányi István (Hajdú-Bihar vármegye 04., Berettyóújfalu)
- Dr. Csibi Krisztina (Tolna vármegye 02., Dombóvár)
- Gyopáros Alpár (Győr-Moson-Sopron vármegye 03., Csorna)
- Dr. Tilki Attila (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 04., Vásárosnamény)
- F. Kovács Sándor (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 03., Karcag)
- V. Németh Zsolt (Vas vármegye 03., Körmend)
A Fidesz-KDNP 42 listás mandátumot szerzett, többek között:
- Orbán Viktor
- Dr. Semjén Zsolt
- Kövér László
- Gál Kinga
- Szentkirályi Alexandra
- Kubatov Gábor
- Kósa Lajos
- Németh Szilárd
- Kocsis Máté
- Latorcai János
- Lezsák Sándor
- Jakab István
- Szijjártó Péter
- Lázár János
- Orbán Balázs
- Rogán Antal
- Gulyás Gergely
- Bóka János
- Hidvéghi Balázs
- Rétvári Bence
- Bánki Erik
- Menczer Tamás
- Soltész Miklós
- Dr. Budai Gyula
- Nyitrai Zsolt
A mandátumok alapján a Tisza 138 helyet, a Fidesz-KDNP 55 helyet, a Mi Hazánk pedig 6 helyet szerzett a 199 fős parlamentben.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
