Itt a névsor: ők a parlamentbe bekerült fideszes képviselők

Immár ismertté vált, hogy kik fogják a következő 4 esztendőben képviselni a Fidesz-KDNP-t az új országgyűlésben. A rekordrészvétellel lezárult a 2026-os országgyűlési választás után a szavazatok 98,93 százalékos feldolgozottságát követően kiderült, összesen 55 képviselője lesz a most leköszönő kormánypártoknak.
2026. április 13., hétfő 09:28
Az adatok 98,94 százalékos feldolgozottságánál a 199 képviselői helyek számából a Fidesz-KDNP 55 mandátumot szerzett meg. A kormánypárt 13 egyéni választókerületet nyert meg, 93-at a Tisza vitt a 2026-os választás győzteseként. A külképviseleti voksok beérkezését követően – már mindenhonnan úton vannak Magyarországra – legkésőbb egy hét múlva meglesznek az egyéni körzetekben a végeredmények, május 4-ig pedig meglesz a végső listás eredmény.

A választás eredménye az adatok 98,94 százalékos feldolgozottságánál
Fotó: NVI

A választás eredményeképpen a Fidesznek 55 országgyűlési képviselője lesz

A levélszavazatokat a Nemzeti Választási Iroda (NVI) számlálja meg, a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatokat pedig szétválogatják az egyéni választókerületek szerint, pénteken pedig átadják azokat a választókerületi választási irodáknak. Az NVI összesen 

  • 497 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe, 
  • 293 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak, ők csak listára szavazhattak,
  • 90 730-an szerepeltek a külképviseleti névjegyzékben, 
  • közülük 84 749-en el is mentek szavazni, vagyis 93,41 százalékos volt a részvétel a 149 külképviseleten, akik egyéniben és listán is szavazhattak.

Nézzük immár név szerint, kik azok a Fidesz-KDNP színeiben indult politikusok, akik bejutottak a következő országgyűlésbe.

Egyéni körzetekből bejutott győztes fideszes képviselők:

  • Varga Gábor (Fejér vármegye 05., Sárbogárd)
  • Kovács Sándor (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 05., Mátészalka)
  • Süli János (Tolna vármegye 03., Paks)
  • Dr. Simon Miklós (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 06., Nyírbátor)
  • Balla Mihály (Nógrád vármegye 02., Balassagyarmat)
  • Ágh Péter (Vas vármegye 02., Sárvár)
  • Dr. Csuzda Gábor (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 03., Ózd)
  • Dr. Vitányi István (Hajdú-Bihar vármegye 04., Berettyóújfalu)
  • Dr. Csibi Krisztina (Tolna vármegye 02., Dombóvár)
  • Gyopáros Alpár (Győr-Moson-Sopron vármegye 03., Csorna)
  • Dr. Tilki Attila (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 04., Vásárosnamény)
  • F. Kovács Sándor (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 03., Karcag)
  • V. Németh Zsolt (Vas vármegye 03., Körmend)

A Fidesz-KDNP 42 listás mandátumot szerzett, többek között:

  • Orbán Viktor
  • Dr. Semjén Zsolt
  • Kövér László
  • Gál Kinga
  • Szentkirályi Alexandra
  • Kubatov Gábor
  • Kósa Lajos
  • Németh Szilárd
  • Kocsis Máté
  • Latorcai János
  • Lezsák Sándor
  • Jakab István
  • Szijjártó Péter
  • Lázár János
  • Orbán Balázs
  • Rogán Antal
  • Gulyás Gergely
  • Bóka János
  • Hidvéghi Balázs
  • Rétvári Bence
  • Bánki Erik
  • Menczer Tamás
  • Soltész Miklós
  • Dr. Budai Gyula
  • Nyitrai Zsolt

A mandátumok alapján a Tisza 138 helyet, a Fidesz-KDNP 55 helyet, a Mi Hazánk pedig 6 helyet szerzett a 199 fős parlamentben.

 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

