98,94 százalékos a feldolgozottság, így alakultak a választási eredmények
Történelmi rekord született.
2026. április 13., hétfő 06:40
Rekordrészvétellel zárult a 2026-os országgyűlési választás. A hétfő reggeli adatok szerint a választók közel 80 százaléka járult az urnák elé, ami minden korábbi eredményt felülmúl. A vasárnapi nap során végig kiemelkedően magas volt az aktivitás, a részvétel folyamatosan emelkedett, és már a délutáni órákban egyértelművé vált, hogy történelmi rekord születik. 

A Nemzeti Választási Iroda által közölt adatok alapján a pártlistákra leadott szavazatok a következőképpen alakulnak a szavazatok 98,93 százalékos feldolgozottságánál:

  • Tisza Párt 53,07 százalék,
  • Fidesz–KDNP 38,43 százalék,
  • Mi Hazánk Mozgalom 5,83 százalék,
  • Demokratikus Koalíció 1,16 százalék,
  • Magyar Kétfarkú Kutya Párt 0,82 százalék.
Forrás: Nemzeti Választási Iroda

Az egyéni választókerületek esetében 98,93 százalékos feldolgozottságnál:

  • a Tisza Párt 93,
  • a Fidesz–KDNP 13 választókerületben vezet.
Forrás: Nemzeti Választási Iroda

A parlamenti mandátumarány a következőképpen alakul:

  • Tisza Párt 138 mandátum,
  • Fidesz–KDNP 55 mandátum,
  • Mi Hazánk Mozgalom 6 mandátum.


