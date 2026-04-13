Orbán Viktor: Mi soha nem adjuk fel!
98,94 százalékos a feldolgozottság, így alakultak a választási eredmények
Rekordrészvétellel zárult a 2026-os országgyűlési választás. A hétfő reggeli adatok szerint a választók közel 80 százaléka járult az urnák elé, ami minden korábbi eredményt felülmúl. A vasárnapi nap során végig kiemelkedően magas volt az aktivitás, a részvétel folyamatosan emelkedett, és már a délutáni órákban egyértelművé vált, hogy történelmi rekord születik.
A Nemzeti Választási Iroda által közölt adatok alapján a pártlistákra leadott szavazatok a következőképpen alakulnak a szavazatok 98,93 százalékos feldolgozottságánál:
- Tisza Párt 53,07 százalék,
- Fidesz–KDNP 38,43 százalék,
- Mi Hazánk Mozgalom 5,83 százalék,
- Demokratikus Koalíció 1,16 százalék,
- Magyar Kétfarkú Kutya Párt 0,82 százalék.
Az egyéni választókerületek esetében 98,93 százalékos feldolgozottságnál:
- a Tisza Párt 93,
- a Fidesz–KDNP 13 választókerületben vezet.
A parlamenti mandátumarány a következőképpen alakul:
- Tisza Párt 138 mandátum,
- Fidesz–KDNP 55 mandátum,
- Mi Hazánk Mozgalom 6 mandátum.
