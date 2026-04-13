98,94 százalékos a feldolgozottság, így alakultak a választási eredmények

Rekordrészvétellel zárult a 2026-os országgyűlési választás. A hétfő reggeli adatok szerint a választók közel 80 százaléka járult az urnák elé, ami minden korábbi eredményt felülmúl. A vasárnapi nap során végig kiemelkedően magas volt az aktivitás, a részvétel folyamatosan emelkedett, és már a délutáni órákban egyértelművé vált, hogy történelmi rekord születik.

A Nemzeti Választási Iroda által közölt adatok alapján a pártlistákra leadott szavazatok a következőképpen alakulnak a szavazatok 98,93 százalékos feldolgozottságánál:

Tisza Párt 53,07 százalék,

Fidesz–KDNP 38,43 százalék,

Mi Hazánk Mozgalom 5,83 százalék,

Demokratikus Koalíció 1,16 százalék,

Magyar Kétfarkú Kutya Párt 0,82 százalék.

Forrás: Nemzeti Választási Iroda

Az egyéni választókerületek esetében 98,93 százalékos feldolgozottságnál: