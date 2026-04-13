Itt a névsor: ők a parlamentbe bekerült fideszes képviselők
Nemzetközi visszhang: a hírek élén a magyarországi választás eredménye
Amint arra számítani lehetett, az elmúlt órákban a világ vezető lapjaiban, hírportáljain Magyarország játssza a főszerepet. A 2026-os választás ugyanis a Tisza Párt győzelmével végződött, a Fidesz – dacára a 2,5 millió rá érkező szavazatnak – ellenzékbe kényszerült. Orbán Viktor elismerte a vereséget, gratulált a győztesnek, és megígérte, ő és társai soha, de soha nem fogják feladni. Nézzük a nemzetközi visszhang legfontosabb elemeit.
A választás után Robert Fico köszönetet mondott Orbán Viktornak
Robert Fico szlovák kormányfő gratulált a választásokon elért eredményhez a leendő új magyar miniszterelnöknek, akivel - mint fogalmazott - készen áll az intenzív együttműködésre – jelentette ki a szlovák miniszterelnök hétfőn a közösségi média kormányplatformján közzétett bejegyzésében, hozzá. Fico a pozsonyi kormányhivatal által közreadott állásfoglalásában a magyarországi parlamenti választás eredményeire reagálva azt írta: teljes tisztelettel tudomásul veszi a magyar állampolgárok döntését a választáson, gratulál az új magyar miniszterelnöknek, akivel készen áll az intenzív együttműködésre.
Egyidejűleg ismertette: a szlovák kormány céljai változatlanok. A szlovák miniszterelnök közleményében ezzel kapcsolatban három pontot fogalmazott meg:
- a szlovák kormánynak azért áll, hogy baráti és kölcsönösen előnyös kapcsolatokat tartson fenn Magyarországgal a két ország területén élő nemzeti kisebbségek helyzetében,
- a szlovák kormány a V4-es formátum újjáélesztésében érdekelt,
- közös lépések történjenek Magyarországgal az energetikai érdekek védelme terén.
Hiszem, hogy továbbra is létezik Szlovákia és Magyarország, de egész Közép-Európa eminens érdeke is annak irányában, hogy a Barátság kőolajvezeték működése újra induljon
– világított rá Robert Fico.
A szlovák miniszterelnök következő közösségi média bejegyzésében azt mondta: köszönetet nyilvánít a leköszönő magyar miniszterelnöknek, Orbán Viktornak az elmúlt években megvalósított kitűnő együttműködésért, azért, hogy "a kölcsönös tisztelet légkörében óriási energiát fektettek a minőségi szlovák-magyar kapcsolatokba, amelyeknek soha nem volt olyan szintje, mint ebben az időszakban."
Politikája, ami a szuverenitás és a nemzeti érdekek védelmét illeti, nagy példát jelentett és mindig is jelenteni fog jelenet
– fogalmazott Robert Fico, a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint.
A magyar választás eredménye földrengésszerű végéről írnak Izraelben
Izraelben a hírek élén állt vasárnap este a magyarországi parlamenti választás eredménye, Orbán Viktor veresége. A Jediót Ahronót című újság legnépszerűbbnek tekintett hírportálja, a ynet "politikai földrengés" címmel közölte az "Orbán Viktor tizenhat éves uralmának véget vető vereséget" a szavazatok több mint 98 százalékának megszámlálása után. A médium hangsúlyozta, hogy
- Benjámin Netanjahu közeli szövetségese vesztett,
- Jeruzsálemben attól tartanak, Izrael elveszíti azt a vétót, amely megvédte az Európai Unióban a szankcióktól.
A Maárív címében Magyar Péter híveinek "ruszkik haza" skandálását hangsúlyozta, és jelezte, hogy "Orbán mandátumának vége várhatóan drámai hatással lesz egész Európára". A Háárec című újság honlapja arról számolt be, hogy Magyar Péter megígérte a demokratikus fékek és ellensúlyok rendszerének a helyreállítását és az Európai Uniós és a NATO erős szövetségesi rendszer helyreállítását Magyarországon.
„Orbán Viktor nagy hazafi"
Jordan Bardella, a francia jobboldali szuverenista Nemzeti Tömörülés elnöke nagy hazafiként méltatta a leköszönő magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort, a parlamenti választásokon vasárnap elszenvedett veresége után.
Orbán Viktor nagy hazafi, aki mandátuma alatt befejezte Magyarország gazdasági felzárkóztatását, egy olyan családpolitikát támogatott, amely lehetővé tette a születések számának védelmét, és megvédte hazája és Európa határait a migrációs hullámokkal szemben
– írta az X közösségi oldalon a legnagyobb francia ellenzéki párt vezetője. Jordan Bardella hozzátette, azt reméli, hogy utóda kizárólag a hazája és a népe érdekében fog kormányozni.
Közösségi oldalán közzétett bejegyzésben gratulált hétfőre virradó éjszaka a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a Tisza Pártnak és Magyar Péternek az országgyűlési választáson aratott győzelemhez. Kelemen Hunor a Facebook-oldalán kiemelte: rekordmagas részvétel mellett zajlott a magyarországi választás. A magyarok "határon innen és túl" nagy számban éltek a döntés jogával. Az RMDSZ elnöke a magyarországi választási kampányban a Fidesz-KDNP-t támogatta, és a Krónikának korábban adott interjújában azt mondta: a Tisza Párt részéről a szövetség nem ismeri a nemzetpolitikai célokat, célkitűzéseket, és az emberek zöme az ismeretlenért nem adja föl azt, amit ismer.
Magyarország volt az egyetlen nemzet Európában, amely biztonságban volt az iszlamista inváziótól. Orbán Viktor veresége ezt veszélybe sodorja
– írta Santiago Abascal, a spanyol Vox párt és Patrióták Európáért pártcsalád elnöke a közösségi platformon. Szavai szerint Orbán Viktor sokkal jobb Magyarországot hagy maga után, mint amilyet kapott, és mély nyomot hagy az összes európai hazafias erőben.
Gratulálok Magyar Péternek az egyértelmű választási győzelemért, az olasz kormány jó munkát kíván neki – írta közösségi oldalán Giorgia Meloni kormányfő vasárnap este. A bejegyzésben Giorgia Meloni köszönetet mondott barátjának, Orbán Viktornak az évek óta tartó szoros együttműködésért.
Tudom, hogy ellenzékben továbbra is a nemzetét fogja szolgálni
– fogalmazott a posztjában Giorgia Meloni Orbán Viktorra utalva. A jobboldali kormányfő hangoztatta, hogy Olaszországot és Magyarországot mély barátság köti egymáshoz.
Alekszandar Vucsics szerb elnök gratulált a Tisza Párt vezetőjének, Magyar Péternek a magyarországi parlamenti választásokon aratott győzelméhez. Kifejezte meggyőződését, hogy a két ország közötti szoros együttműködés a jövőben is folytatódni fog, és egyúttal megköszönte Orbán Viktornak, hogy hozzájárult az ilyen kapcsolatok kialakításához.
Csehország egy szövetségesét veszítette el Orbán Viktor vereségével, Brüsszel ünnepel
Csehország Orbán Viktorban egy szövetségesét veszítette el az Európai Unióban - reagált a magyarországi országgyűlési választás eredményére Petr Macinka cseh külügyminiszter, az Autósok kormánypárt elnöke késő este. A politikus hangoztatta: bízik abban, hogy az új magyar kormánnyal sikerül rendkívüli jó kapcsolatokat kiépíteni. Karel Havlícek kormányfőhelyettes, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) kormányzó mozgalom alelnöke bejelentette, hogy már gratulált Magyar Péternek a "nagyarányú győzelemhez". Orbán Viktor vereségét szerinte 16 évnyi kormányzás után az "anyag elfáradása" okozta.
Brüsszel természetesen örömmámorban úszik a választási eredmények ismeretében. Magyarország Európát választotta – fogalmazott X-bejegyzésében az Európai Bizottság elnöke vasárnap este a magyarországi parlamenti választások eredményeire reagálva. Ursula von der Leyen hozzátette: Európa mindig Magyarországot választotta. A bizottsági elnök úgy fogalmazott az MTI híre szerint: egy ország visszatér az európai útjára, az unió erősebbé válik.
António Costa, az Európa Tanács elnöke közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: a rekordszintű választási részvétel a magyar emberek demokratikus szellemét tükrözi. "Felszólaltak és akaratuk világos. Várom a szoros együttműködést Magyar Péterrel, annak érdekében hogy Európa erősebbé és virágzóbbá váljon" – írta az Európa Tanács elnöke. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke ugyancsak az X-en közzétett bejegyzésében gratulált Magyar Péternek a győzelméhez. Hangsúlyozta: "Magyarország helye Európa szívében van".
Kijev Magyar Péter győzelmének tapsol
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter gratulált a magyar választásokhoz, és hangsúlyozta: Kijev kész az együttműködés erősítésére, a kérdések rendezésére és a kisebbségi jogok biztosítására. „Gratulálunk a magyar népnek a demokratikus, átlátható és történelmi jelentőségű parlamenti választásokhoz. A rekordmagas részvétel fordulópontot jelez Magyarország számára” – írta Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en, szúrta ki az Origo.
Volodimir Zelenszkij is üzent a szavazás után. Az ukrán elnök is gratulált Magyar Péternek és a Tisza Pártnak a győzelméhez. Ukrajna kész a kapcsolatok erősítésére Magyarországgal – írta a Magyar Nemzet. Zelenszkij bejelentette, Ukrajna kész a kapcsolatok erősítésére Magyarországgal. Az ukrán államfő üzenetében kiemelte, hogy Ukrajna hosszú távon is a jó szomszédi kapcsolatok fenntartására törekszik Európában, és Magyarországgal is kész elmélyíteni az együttműködést.
