Orbán Viktor: Mi soha nem adjuk fel!

– A választási eredmény számunkra fájdalmas, de érthető. A Tisza Pártnak gratuláltam – jelentett ki a miniszterelnök a Bálnában. A Fidesz eredményváróján „Viktor, Viktor!” felkiáltással fogadták a miniszterelnököt. A miniszterelnök megköszönte a 2,5 millió szavazatot, amit az előzetes számok alapján a Fidesz–KDNP listája kapott, és külön a határon túli magyarok támogatását.

–Akárhogyan is alakult, mi ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni

– jelentette ki Orbán Viktor.

– A kormányzás súlya most nem nyomja a vállunkat, ezért fontos, hogy a közösségeinket is megerősítsük. 2,5 millió választónak pedig meg kell üzennünk, nem fogjuk őket cserbenhagyni – jelentette ki Orbán Viktor.