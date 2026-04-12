Orbán Viktor: Mi soha nem adjuk fel!

A miniszterelnök a Fidesz eredményváróján megszólalt a választások után.
2026. április 12., vasárnap 22:06
– A választási eredmény számunkra fájdalmas, de érthető. A Tisza Pártnak gratuláltam – jelentett ki a miniszterelnök a Bálnában. A Fidesz eredményváróján „Viktor, Viktor!” felkiáltással fogadták a miniszterelnököt. A miniszterelnök megköszönte a 2,5 millió szavazatot, amit az előzetes számok alapján a Fidesz–KDNP listája kapott, és külön a határon túli magyarok támogatását. 

–Akárhogyan is alakult, mi ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni

 – jelentette ki Orbán Viktor. 

– A kormányzás súlya most nem nyomja a vállunkat, ezért fontos, hogy a közösségeinket is megerősítsük. 2,5 millió választónak pedig meg kell üzennünk, nem fogjuk őket cserbenhagyni – jelentette ki Orbán Viktor. 

Mi soha nem adjuk fel!

 – tette hozzá a Fidesz elnöke. Kiemelte, hamarosan újraindul a munka, amelyben mind a 2,5 millió szavazóra szükség van.

Nyitókép: MTI

 

