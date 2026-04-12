Orbán Viktor: Gratuláltam a Tisza Pártnak
Orbán Viktor: Mi soha nem adjuk fel!
– A választási eredmény számunkra fájdalmas, de érthető. A Tisza Pártnak gratuláltam – jelentett ki a miniszterelnök a Bálnában. A Fidesz eredményváróján „Viktor, Viktor!” felkiáltással fogadták a miniszterelnököt. A miniszterelnök megköszönte a 2,5 millió szavazatot, amit az előzetes számok alapján a Fidesz–KDNP listája kapott, és külön a határon túli magyarok támogatását.
–Akárhogyan is alakult, mi ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni
– jelentette ki Orbán Viktor.
– A kormányzás súlya most nem nyomja a vállunkat, ezért fontos, hogy a közösségeinket is megerősítsük. 2,5 millió választónak pedig meg kell üzennünk, nem fogjuk őket cserbenhagyni – jelentette ki Orbán Viktor.
Mi soha nem adjuk fel!
– tette hozzá a Fidesz elnöke. Kiemelte, hamarosan újraindul a munka, amelyben mind a 2,5 millió szavazóra szükség van.
Nyitókép: MTI
Gratulált ellenfelének Navracsics Tibor
Sulyok Tamás: Következzen a nyugodt hangvételű párbeszéd!
Veszprém fideszes országgyűlési képviselője gratulált ellenfelének
Felfüggesztették a szavazást Somogyban, rendkívüli esetről érkezett hír
Sulyok Tamás: rendben lezajlott a választás
Itt a legújabb felmérés: nyitott politikai versenyt és kormánypárti előnyt hozott a választás hete
Deák Dániel: a legtöbb új szavazó a falvakból, a kisvárosokból és a középvárosokból érkezett
Gulyás Gergely: A magyar demokrácia rendkívül erős
Választás 2026: Befejeződött a szavazás
Döbbenetes adatok: Már 17 órakor megszületett a történelmi rekord a választáson
A világ vezetői Orbán Viktor mögött sorakoztak fel, Magyar Péternek legfeljebb Tuskék tapsolnak - videóval