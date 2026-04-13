Dráma Szabolcsban, egy baba élete volt a tét

Dráma Szabolcsban, egy baba élete volt a tét
Több mentőegységet riasztottak.
2026. április 13., hétfő 10:38
A közelmúltban egy 40 hetes kismamához siettek a mentők Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe, aki folyamatosan sűrűsödő fájásai miatt tárcsázta a segélyívót - derült ki az Országos Mentőszolgálat hétfői Facebook-közleményéből.

A mentésirányító megnyugtató szavaival és pontos instrukcióival segítette a rémült házaspárt, amíg néhány perc múlva esetkocsi, majd mentőkocsi érkezett a helyszínre.


A szakemberek megvizsgálták a kismamát, majd pillanatok alatt felkészültek a baba érkezésére. Az édesanya a mentők segítségével rövidesen életet adott egészséges kislányának, Luca Tamarának.

Helyszíni ellátást követően a babát és büszke anyukáját stabil állapotban szállíthatták kórházba.

Nyitókép: Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldala

 

