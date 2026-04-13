Dráma Szabolcsban, egy baba élete volt a tét
A közelmúltban egy 40 hetes kismamához siettek a mentők Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe, aki folyamatosan sűrűsödő fájásai miatt tárcsázta a segélyívót - derült ki az Országos Mentőszolgálat hétfői Facebook-közleményéből.
A mentésirányító megnyugtató szavaival és pontos instrukcióival segítette a rémült házaspárt, amíg néhány perc múlva esetkocsi, majd mentőkocsi érkezett a helyszínre.
A szakemberek megvizsgálták a kismamát, majd pillanatok alatt felkészültek a baba érkezésére. Az édesanya a mentők segítségével rövidesen életet adott egészséges kislányának, Luca Tamarának.
Helyszíni ellátást követően a babát és büszke anyukáját stabil állapotban szállíthatták kórházba.
Nyitókép: Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldala
