Kiderült, miért volt történelmi a mostani Hold-körút
Minden eddiginél távolabb kerültek a Föld bolygótól. Kiss László csillagász a hétfői Mokkában beszélt a történelmi tettről.
2026. április 13., hétfő 13:47
A témában Kiss László csillagász volt a hétfő reggeli Mokka vendége, aki elárulta, hogy az asztronauták minden eddiginél távolabb kerültek a Föld bolygótól, ezzel megdöntötték a több mint 50 éves Apollo 13 rekordját.

Egy teljesen új technikával összerakott űrhajót, egy európaiak által összerakott szerviz modullal próbáltak ki most élesben, sikeresen. 

Tudományos haszna viszonylag kevés, ez egy technológiai demonstráció volt

 - emelte ki.

Elmondása szerint, 1972 óta nem volt ilyenre példa, így világszerte nagy szenzációnak örvendett a küldetés.

Az Artemis III és az Artemis IV -et 2028-ra tervezik, mely kapcsán a holdraszállásról és a marsraszálllásról is szót ejtett.

