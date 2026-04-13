Brutális gólyaharc Kerekegyházán, videó a csata

Nem mindennapi jelenet látott napvilágot a Bács-Kiskun vármegyei Kerekegyházán, ugyanis gólyák mérkőztek a Fő utcán található gólyafészekért – közölte a Bács-Kiskun vármegyei hírportál.

A felvételen az látható, ahogy két hím gólya esett egymásnak, miközben a tét nem volt kisebb, mint a fészek birtoklása. Igazi több mérkőzéses összecsapás történt, és ahogy a videón is látni, a csatateret elhagyó tojó visszatért a győzteshez.



Ha a nyertes pár marad a fészekben, hamarosan tojások is érkezhetnek, és elkezdődhet a következő generáció nevelése.