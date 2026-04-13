Meghalt egy nő az M5-ösön Ócsánál
Veszélyes jövevény jelent meg a magyar vizekben
Meglepő felfedezést tettek Nógrád vármegyei Pásztó közelében, ugyanis egy horgász egy számára ismeretlen halfajt fogott ki – tette közzé a Pecaverzum.
A horgász és barátja nem tudta megállapítani, hogy milyen állatot zsákmányoltak, ezért elküldték a felvételt a Magyar Haltani Társaság részére.
A leírás szerint a hal teste zömök, szája nagy, két különálló hátúszóval rendelkezik, farokúszója lekerekített, alapszíne pedig barnászöld, foltokkal tarkított.
Mint kiderült, a szóban forgó egyed egy amurgéb volt, ami Távol-Keletről, az Amur vízgyűjtő területéről származik, és Magyarországon inváziós halként tartják számon, azaz komoly kockázatot jelent a hazai vizek ökológiai egyensúlyára, ugyanis kiszoríthatják az őshonos állományt.
Az ilyen állatok megjelenése sok esetben emberi tevékenység következménye.
Nyitókép: Pecaverzum
+Ez is érdekelheti
Brutális gólyaharc Kerekegyházán, videó a csata
Egy rossz előzés a motoros életébe került Üllőnél
Rendőrök lepték el útjainkat
Dráma Szabolcsban, egy baba élete volt a tét
Meztelenül találtak rá a magyar lányra, apja ölte meg
Záróvonalon előzött, meghalt egy utas Baranyában
Nem figyelt, ütköztek, felborult, videóra vették
Újabb bűncselekmény derült ki a két életet követelő balesetet okozójáról
Halálos tragédia Apátvarasdnál, meghalt egy fiatal
Már több rendkívüli esemény is történt a választáson
Videón a két életet követelő Árpád hídi baleset