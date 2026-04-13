Veszélyes jövevény jelent meg a magyar vizekben

Meglepő felfedezést tettek Nógrád vármegyei Pásztó közelében, ugyanis egy horgász egy számára ismeretlen halfajt fogott ki – tette közzé a Pecaverzum.

A horgász és barátja nem tudta megállapítani, hogy milyen állatot zsákmányoltak, ezért elküldték a felvételt a Magyar Haltani Társaság részére.

A leírás szerint a hal teste zömök, szája nagy, két különálló hátúszóval rendelkezik, farokúszója lekerekített, alapszíne pedig barnászöld, foltokkal tarkított.

Mint kiderült, a szóban forgó egyed egy amurgéb volt, ami Távol-Keletről, az Amur vízgyűjtő területéről származik, és Magyarországon inváziós halként tartják számon, azaz komoly kockázatot jelent a hazai vizek ökológiai egyensúlyára, ugyanis kiszoríthatják az őshonos állományt.

Az ilyen állatok megjelenése sok esetben emberi tevékenység következménye.