Szívfájdító fotók: Egy luxusautó semmisült meg a 21-es főúton

Vasárnap kigyulladt egy luxusautó Nógrád Vármegyében, Tarnál a 21-es főúton - számolt be róla a NOOL.

A Mercedes fáklyaként lángolt, a pusztító tűztől szinte a felismerhetetlenségig megrongálódott.

Fotó: Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelem

A lap megkeresésére Juhász László, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője elárulta, hogy a lángok a motortérben csaptak fel, a kocsi eleje teljes terjedelmében égett. Az autót a pásztói hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották.