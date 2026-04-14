Törökországban több diák is megsebesült egy iskolai lövöldözésben
A WC-ben szülte meg a gyermekét egy nő, de kegyetlensége, itt még nem ért véget
Megdöbbentő eset rázta meg a kelet-szlovákiai Pósa község lakóit – számolt be róla kedden a Paraméter. Egy nő otthon, az illemhelyen hozta világra halott magzatát, majd egy gödröt ásott, és eltemette. Az ügy részletei komoly megdöbbenést váltottak ki a helyiek körében.
A nő korábban kórházi kezelés alatt állt: körülbelül öt hónapos terhes volt, amikor komplikációkat állapítottak meg nála. Állítása szerint az orvosok abortuszt javasoltak, mivel a magzat súlyos fejlődési rendellenességekkel küzdött. A kórházban injekciót kapott, majd elfolyt a magzatvize is. Ennek ellenére a nő két nap után hazament, arra hivatkozva, hogy otthon maradt gyermekeiről kell gondoskodnia. A szülést végül egyedül, mindenféle orvosi segítség nélkül vezette le.
A kórházban elfolyta a magzatvizem. Én hazajöttem, kimentem a vécére, a magzat pedig kiesett belőlem. Ástam egy gödröt és eltemettem. Már halott volt, nem éreztem semmit
- számolt be a történtekről.
A nő azt is elmondta, hogy ez volt az első alkalom, amikor abortuszon esett át, és nem tudta, mit kellene tennie ilyen helyzetben.
A rendőrség eljárást indított, hullagyalázásként vizsgálják a történteket.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
