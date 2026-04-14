A WC-ben szülte meg a gyermekét egy nő, de kegyetlensége, itt még nem ért véget

Megdöbbentő eset rázta meg a kelet-szlovákiai Pósa község lakóit – számolt be róla kedden a Paraméter. Egy nő otthon, az illemhelyen hozta világra halott magzatát, majd egy gödröt ásott, és eltemette. Az ügy részletei komoly megdöbbenést váltottak ki a helyiek körében.

A nő korábban kórházi kezelés alatt állt: körülbelül öt hónapos terhes volt, amikor komplikációkat állapítottak meg nála. Állítása szerint az orvosok abortuszt javasoltak, mivel a magzat súlyos fejlődési rendellenességekkel küzdött. A kórházban injekciót kapott, majd elfolyt a magzatvize is. Ennek ellenére a nő két nap után hazament, arra hivatkozva, hogy otthon maradt gyermekeiről kell gondoskodnia. A szülést végül egyedül, mindenféle orvosi segítség nélkül vezette le.

A kórházban elfolyta a magzatvizem. Én hazajöttem, kimentem a vécére, a magzat pedig kiesett belőlem. Ástam egy gödröt és eltemettem. Már halott volt, nem éreztem semmit

- számolt be a történtekről.