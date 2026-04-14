Újabb fejlemény A Nagy Ő sztárjának halálával kapcsolatban, kiderültek a részletek

A spanyol nyomozók bejelentették, hogy hivatalosan is megtalálták A Nagy Ő sztárjának, Lovas Annabellának a holttestét. A 32 éves reality-sztárra egy spanyol szigeten, Gran Canarián találtak rá.

Annabella még A Nagy Ő 2021-es évadában szerzett hírnevet, ahová Tóth Dávid szívéért jelentkezett. A sztárt szerepelése után először 2024 novemberében jelentették eltűntnek, ám az ügy napokkal később megoldódott, amikor a rendőrség megtalálta egy apartmanban a Gran Canaria-i Playa del Inglés üdülőhelyen, és megerősítette, hogy biztonságban van.

A nyomozók azonban 2025. március 6-án egy holttestet fedeztek fel egy természetes medencében a közeli Berriel-szurdokban, az előző havi viharokat követően. A meghalt nő deréktól lefelé meztelen volt. A halál pontos okát nem tudták megoldani, és végleges DNS-mintát sem sikerült venniük.