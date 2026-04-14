lovas annabella
A Nagy Ő
haláleset

Újabb fejlemény A Nagy Ő sztárjának halálával kapcsolatban, kiderültek a részletek

Nyomokra bukkantak a hatóságok.
2026. április 14., kedd 15:46
A spanyol nyomozók bejelentették, hogy hivatalosan is megtalálták A Nagy Ő sztárjának, Lovas Annabellának a holttestét. A 32 éves reality-sztárra egy spanyol szigeten, Gran Canarián találtak rá.

Annabella még A Nagy Ő 2021-es évadában szerzett hírnevet, ahová Tóth Dávid szívéért jelentkezett. A sztárt szerepelése után először 2024 novemberében jelentették eltűntnek, ám az ügy napokkal később megoldódott, amikor a rendőrség megtalálta egy apartmanban a Gran Canaria-i Playa del Inglés üdülőhelyen, és megerősítette, hogy biztonságban van.

A nyomozók azonban 2025. március 6-án egy holttestet fedeztek fel egy természetes medencében a közeli Berriel-szurdokban, az előző havi viharokat követően. A meghalt nő deréktól lefelé meztelen volt. A halál pontos okát nem tudták megoldani, és végleges DNS-mintát sem sikerült venniük.

Annyit tudtak megállapítani, hogy az áldozat vállán és hátán tetoválások voltak - még ujjlenyomatokat sem tudtak venni, mivel az ujjbegyek a vízben töltött idő miatt megsemmisültek. A becslések szerint a nő három hétig feküdhetett a vízben.

A DNS-vizsgálatok során kinyert minták rossz állapota miatt két egymást követő kísérlet ellenére sem sikerült azonban egyezést kimutatni a rokonoktól származó mintákkal, végül egy küldött fog segített azonosítani őt.

A Daily Star szerint a napokban azonban új nyomra bukkantak a hatóságok. Annabella hátizsákját ugyanis néhány napja egy helyi pásztor megtalálta a spanyol Gran Canaria sziget déli részén, egy kilátó közelében. A táskában lévő személyes tárgyak, köztük az útlevele, fontos nyomokkal szolgálhatnak a hatóság munkájában.


Nyitókép: TV2 A Nagy Ő

