Felfoghatatlan veszteség: Váratlanul meghalt egy kéthónapos baba Somogyban
Egyszerre áll le több népszerű fürdő Magyarországon – mutatjuk, mi van a háttérben
Országszerte több népszerű termálfürdő is átmenetileg bezárja kapuit április második felében. A tavaszi karbantartás miatt rendszerint ilyenkor tartanak üzemszünetet és végzik el a nyári szezonra való felkészítést – számolt be a Termál Online.
Hétfőn már elkezdődött a karbantartási szünet a Hajdúnánási Gyógyfürdőben, illetve a Lipóti Termálfürdőben. Előbbinél április 24-én, utóbbinál május 16-án várják újra a látogatókat. A tótkomlósi Rózsa Gyógyfürdő ugyancsak hétfőn zárt be, de ott mindössze szerdáig tartanak a munkálatok, így csütörtökön már újra nyithatnak. A Tiszaújvárosi Gyógyfürdőben viszont április 13-ától egészen április 30-áig tart a kényszerszünet.
Hasonló a helyzet a Tiszaföldvári Strandfürdő esetében, ahol április 17-étől lehet megmártózni újra, valamint a Barcsi Gyógyfürdő kapcsán is, ahol pedig – bár egyelőre pontos időpontot nem közöltek – jellemzően csak május elsején indítják a nyári idényt.
Néhány helyen viszont csak jövő hétfőn esedékes a leállás, így például a Nagyszénási Parkfürdőben, a békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdőben, valamint a Csongrádi Gyógyfürdőben.
A nyitókép illusztráció: MTI/Balogh Zoltán
