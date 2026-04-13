2026. április 13. hétfő, Ida
16°C Budapest
autó
lopás
halálos baleset

Tulajdonosával együtt loptak el egy autót, a férfi meghalt

Alvás közben érte a halál.
2026. április 13., hétfő 12:36
Vágólapra másolva!

Szombat reggel szörnyű tragédia történt az amerikai Los Angeles városában - írta vasárnap a People.

Egy 30 év körüli férfi a saját autójában aludt egy bevásárlóközpont parkolójában, amíg a felesége bent vásárolt. Azonban egy 50 év körüli egy idegen váratlanul beült a kocsiba és ellopta vele együtt

A tolvaj azonban akkora sebességgel fogta menekülőre, hogy egy kisbusznak ütközött, megpördült és villanyoszlopnak, majd sziklának csapódott.

A balesetben többen megsérültek, az alvó utas viszont a helyszínen életét vesztette.

A férfit végül elfogták és letartóztatták. Jelenleg őrizetben van.

A napokban emelnek vádat ellene.

Az ítéletet majd súlyosbíthatja, hogy büntetett előéletű.

 

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra