Tulajdonosával együtt loptak el egy autót, a férfi meghalt

Szombat reggel szörnyű tragédia történt az amerikai Los Angeles városában - írta vasárnap a People.

Egy 30 év körüli férfi a saját autójában aludt egy bevásárlóközpont parkolójában, amíg a felesége bent vásárolt. Azonban egy 50 év körüli egy idegen váratlanul beült a kocsiba és ellopta vele együtt.

A tolvaj azonban akkora sebességgel fogta menekülőre, hogy egy kisbusznak ütközött, megpördült és villanyoszlopnak, majd sziklának csapódott.

A balesetben többen megsérültek, az alvó utas viszont a helyszínen életét vesztette.

A férfit végül elfogták és letartóztatták. Jelenleg őrizetben van.