A német fuvarozók azonnali védett árat követelnek a német kormánytól

Európa egyik legerősebb gazdaságában, Németországban jól láthatóvá vált, milyen következményekkel jár, ha az állam nem avatkozik be az üzemanyagárak alakulásába. A drasztikusan megemelkedett dízelárak nemcsak a fuvarozókat sújtják, hanem közvetve minden fogyasztót is – írta meg a Bild.

A német fuvarozó cégek helyzete egyre nehezebb. A jelenlegi árak mellett a benzin és a dízel literenként mindössze 1–2 centtel csökkent, de így is rendkívül magas szinten maradt: a benzin ára 2,22 euró, a dízelé pedig 2,38 euró körül alakul.

A szakmai szervezetek szerint ez már kritikus szint. Egy átlagos teherautó, amely 100 kilométeren körülbelül 30 liter dízelt fogyaszt, és havonta 10 ezer kilométert tesz meg, havonta több mint 1600 euróval (600 ezer forinttal) kerül többe, mint korábban. Ez éves szinten járművenként mintegy 20 ezer eurós pluszkiadást jelent.

Egy közepes méretű, 50 kamionnal működő vállalkozás esetében ez már közel egymillió eurós többletköltséget eredményez évente.

A probléma azonban nem áll meg a fuvarozóknál. A szakértők szerint az árrobbanás keresztül begyűrűzik a gazdaság egészébe.