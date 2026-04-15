Agyvérzést kapott Ratko Mladic

A Danas című belgrádi napilap beszámolója szerint Ratko Mladicot a múlt pénteken kórházba szállították, de még ugyanazon a napon visszavitték a börtönbe.

Nagy valószínűséggel enyhébb agyvérzése volt

- fogalmazott Darko Mladic, hozzátéve, hogy apját pénteken vizsgálatokra vitték, de az eredményekről egyelőre semmilyen írásos tájékoztatást nem kaptak. Elmondása szerint az orvosok szóban tájékoztatták a családot, és megígérték, hogy elküldik a vizsgálati leleteket, ezek azonban eddig nem érkeztek meg.

Hozzátette: Ratko Mladic állapota annyira leromlott, hogy már tolószékbe sem tudják ültetni, kommunikációja nehézkes, helyzete pedig rendkívül aggasztó.

A volt katonai vezető korábban már több agyvérzésen átesett, emellett súlyos szív- és érrendszeri betegségekkel, magas vérnyomással, neurológiai károsodásokkal és vesebántalmakkal is küzd. Többször kezelték kórházban, és több orvosi, illetve terápiás beavatkozáson - köztük szív- és lábműtéten - is átesett. 2024 óta a hágai börtönkórházban ápolják.