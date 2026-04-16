Doppingellenőrzés az Exatlon forgatásán - ma eldől, holnap ki párbajozik
Átszervezés a TV2-nél: megszűnik a hírigazgatói poszt
A médiavállalat hírszolgáltatási tevékenységének működési modellje átalakul: egyszerűsödik a vezetői struktúra és integrálásra kerülnek a hírszerkesztőségi feladatok.
Ennek következtében a hírigazgatói feladatkör a továbbiakban nem önálló vezetői pozícióként működik tovább.
A változás értelmében a TV2 infotainment műsorainak – Tények, Tények Plusz, Napló, Mokka, tenyek.hu – főszerkesztői közvetlenül Vaszily Miklós vezérigazgatónak riportálnak.
+Ez is érdekelheti
