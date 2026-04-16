Átszervezés a TV2-nél: megszűnik a hírigazgatói poszt

Április 16-ával Vaszily Miklós vezérigazgató felmenti pozíciójából Szalai Vivient, aki 2016 februárja óta töltötte be a TV2 Csoport hírigazgatói tisztségét. A döntés oka, hogy a hírigazgatói pozíció a vállalat szervezeti átalakításának részeként megszűnik.
2026. április 16., csütörtök 16:05
A médiavállalat hírszolgáltatási tevékenységének működési modellje átalakul: egyszerűsödik a vezetői struktúra és integrálásra kerülnek a hírszerkesztőségi feladatok. 

Ennek következtében a hírigazgatói feladatkör a továbbiakban nem önálló vezetői pozícióként működik tovább.

A változás értelmében a TV2 infotainment műsorainak – Tények, Tények Plusz, Napló, Mokka, tenyek.hu – főszerkesztői közvetlenül Vaszily Miklós vezérigazgatónak riportálnak.

 

