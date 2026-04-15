2026. április 15. szerda, Anasztázia, Tas
18°C Budapest
vasas
szőke istván
gyász

Meghalt Szőke István

Meghalt Szőke István
75 éves volt.
2026. április 15., szerda 13:01
Frissítve: 2026. április 15., szerda 13:04
Vágólapra másolva!

Életének 76. évében meghalt Szőke István, a Vasas labdarúgó csapatának egykori bajnok és kupagyőztes játékosa – derül ki a klub hivatalos oldalán megjelent szerdai közleményből

Szőke István 1950-ben született a Zala vármegyei Bázakerettyén, ifjú éveit pedig Nagykanizsán töltötte labdarúgóként. 1969-ben igazolt a Vasas együtteséhez, ahol 1972-ben mutatkozhatott be a felnőtt csapatban, majd 1977-ig összesen 65 tétmeccsen szerepelt az angyalföldiek színeiben.


Tagja volt az 1973-as MNK-győztes Vasasnak, az 1976/77-es szezon végén pedig bajnoki címet ünnepelhetett.

Dr. Genzwein Ferenctől érkezett a hír, hogy Szőke István életének 76. évében elhunyt, búcsúztatására zárt körben kerül sor a család tájékoztatása szerint. 


 

Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!

 – olvasható a tájékoztatásban. 

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra