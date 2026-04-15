Meghalt Szőke István
Életének 76. évében meghalt Szőke István, a Vasas labdarúgó csapatának egykori bajnok és kupagyőztes játékosa – derül ki a klub hivatalos oldalán megjelent szerdai közleményből.
Szőke István 1950-ben született a Zala vármegyei Bázakerettyén, ifjú éveit pedig Nagykanizsán töltötte labdarúgóként. 1969-ben igazolt a Vasas együtteséhez, ahol 1972-ben mutatkozhatott be a felnőtt csapatban, majd 1977-ig összesen 65 tétmeccsen szerepelt az angyalföldiek színeiben.
Tagja volt az 1973-as MNK-győztes Vasasnak, az 1976/77-es szezon végén pedig bajnoki címet ünnepelhetett.
Dr. Genzwein Ferenctől érkezett a hír, hogy Szőke István életének 76. évében elhunyt, búcsúztatására zárt körben kerül sor a család tájékoztatása szerint.
Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!
– olvasható a tájékoztatásban.
