Így néz ki most Rubint Réka, elképesztő a változás – Fotó
Néhány napja még teljesen kopaszon szerepelt az egyik legolvasottabb női magazin címlapján Rubint Réka, mára azonban már szemmel látható a változás.
Növekszik a hajam
– írta szerdán a közösségi oldalán a fitneszlady, és egy képet mellékelt, amelyen már egyértelműek a gyógyulás jelei.
Rubint Réka először a Naplóban, Gönczi Gábornak mesélt súlyos betegségéről és az elmúlt négy év megpróbáltatásairól. A fitneszedző a TV2 kamerái előtt vallott a fájdalmas igazságról, majd ország-világ előtt felvállalta, hogy parókát kénytelen hordani a kezelések miatt.
Réka azóta is rendszeresen hírt ad állapotáról, és saját történetével igyekszik támaszt nyújtani azoknak, akik hozzá hasonlóan rákos megbetegedéssel kell, hogy szembenézzenek.
