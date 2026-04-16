rubint réka
rákbetegség
haj

Így néz ki most Rubint Réka, elképesztő a változás – Fotó

Így néz ki most Rubint Réka, elképesztő a változás – Fotó
Néhány nap alatt is látványos a javulás.
2026. április 16., csütörtök 13:21
Néhány napja még teljesen kopaszon szerepelt az egyik legolvasottabb női magazin címlapján Rubint Réka, mára azonban már szemmel látható a változás. 

Növekszik a hajam

 – írta szerdán a közösségi oldalán a fitneszlady, és egy képet mellékelt, amelyen már egyértelműek a gyógyulás jelei. 

Fotó: Rubint Réka Facebook-oldala

Rubint Réka először a Naplóban, Gönczi Gábornak mesélt súlyos betegségéről és az elmúlt négy év megpróbáltatásairól. A fitneszedző a TV2 kamerái előtt vallott a fájdalmas igazságról, majd ország-világ előtt felvállalta, hogy parókát kénytelen hordani a kezelések miatt. 

Réka azóta is rendszeresen hírt ad állapotáról, és saját történetével igyekszik támaszt nyújtani azoknak, akik hozzá hasonlóan rákos megbetegedéssel kell, hogy szembenézzenek. 

 

