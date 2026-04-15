Április 19-én az égboltra érdemes nézni: különleges együttállás lesz látható

A közlemény szerint április 19-én, vasárnap este 20 óra 11 perckor a már két és fél napos, 7 százalékos holdsarló közvetlenül a Fiastyúk (Plejádok) csillaghalmaz mellett lesz látható. Az égitestek alatt a Vénusz (Esthajnalcsillag) ragyog majd, így a hármas konfiguráció szabad szemmel is látványos élményt nyújt.

Mint írták, 20 óra 45 percre az égbolt már kellően besötétedik ahhoz, hogy a Fiastyúk halványabb csillagai is feltűnjenek a sarló alatt. A jelenség ekkor 17 fokos magasságban látszik majd a horizont felett.

A távcsővel rendelkező észlelők számára további érdekességet jelent, hogy a holdsarló olyan közel lesz a Fiastyúkhoz, hogy az este során néhány halmazszéli csillag elfedését is meg lehet majd figyelni.

A közlemény szerint az esemény felvezetéseként már április 18-án, szombaton is érdemes figyelni a nyugati horizontot, amelyen 20 óra 10 perckor a mindössze 2 százalékos, "pengevékony" holdsarló és a tőle 9 fokra, balra felfelé elhelyezkedő Vénusz párosa lesz látható.

A holdsarló tiszta ég esetén szabad szemmel is látható lesz, ahogy sötétedik, a megvilágítatlan oldalának hamuszürke fénye is felderenghet.