Meghalt Szőke István
Április 19-én az égboltra érdemes nézni: különleges együttállás lesz látható
A közlemény szerint április 19-én, vasárnap este 20 óra 11 perckor a már két és fél napos, 7 százalékos holdsarló közvetlenül a Fiastyúk (Plejádok) csillaghalmaz mellett lesz látható. Az égitestek alatt a Vénusz (Esthajnalcsillag) ragyog majd, így a hármas konfiguráció szabad szemmel is látványos élményt nyújt.
Mint írták, 20 óra 45 percre az égbolt már kellően besötétedik ahhoz, hogy a Fiastyúk halványabb csillagai is feltűnjenek a sarló alatt. A jelenség ekkor 17 fokos magasságban látszik majd a horizont felett.
A távcsővel rendelkező észlelők számára további érdekességet jelent, hogy a holdsarló olyan közel lesz a Fiastyúkhoz, hogy az este során néhány halmazszéli csillag elfedését is meg lehet majd figyelni.
A közlemény szerint az esemény felvezetéseként már április 18-án, szombaton is érdemes figyelni a nyugati horizontot, amelyen 20 óra 10 perckor a mindössze 2 százalékos, "pengevékony" holdsarló és a tőle 9 fokra, balra felfelé elhelyezkedő Vénusz párosa lesz látható.
A holdsarló tiszta ég esetén szabad szemmel is látható lesz, ahogy sötétedik, a megvilágítatlan oldalának hamuszürke fénye is felderenghet.
A csillagászati jelenségekről és megfigyelésükről további információ olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló Univerzum hírei blogoldalán.
Ma eldől, melyik férfi versenyző párbajozik biztosan
Drámai fordulat az Exatlonban: Paradicsomi jutalom helyett jött a keserű összeomlás
Meghalt Puskás Ferenc madridi csapattársa, José Santamaría
Sokáig csak álom volt, most elkészült: Így néz ki Kárpáti Rebeka exkluzív fürdője – videóval
Olaszország mégis ott lehet az idei vb-n? Itt a FIFA új terve
Jutalomjátékkal folytatódik az Exatlon Hungary
Nyár végén életre kel a varázslat: Budapesten debütál a Wonderland musical
Újabb fejlemény A Nagy Ő sztárjának halálával kapcsolatban, kiderültek a részletek
Élő adásban omlott össze Szigligeti Ivett, Dudás Miki özvegye
Újra a luxusért küzdenek a Bajnokok és a Kihívók
Kiderült, miért volt történelmi a mostani Hold-körút