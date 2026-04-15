Drámai fordulat az Exatlonban: Paradicsomi jutalom helyett jött a keserű összeomlás

Santo Domingo már karnyújtásnyira volt, mégis elbukott a vezető csapat.
2026. április 15., szerda 12:25
Az Exatlon Hungary keddi epizódja ismét bebizonyította: ebben a játékban semmi sincs kőbe vésve. A versenyzők ezúttal nemcsak pontokért, hanem egy különleges élményért küzdöttek: a tét ugyanis nem volt más, mint egy utazás Santo Domingoba, a Dominikai Köztársaság fővárosába.

A küzdelem elején úgy tűnt, egyértelmű lesz a végeredmény. A Bajnokok villámrajtot vettek, és gyorsan 4–0-s előnyre tettek szert. A lendületük sokáig kitartott, és még 7–3-nál is úgy látszott, biztos kézzel tartják a győzelmet.

Ám a Kihívók nem adták fel: Fokozatosan zárkóztak fel, majd 8–8-nál teljesen kiegyenlítették az állást. A hajrában már ők kerültek előnybe, és végül 10–8-ra megnyerték a futamot, ezzel elhódítva a hőn áhított élményt.


A vereség különösen fájdalmas volt a Bajnokok számára, hiszen hatalmas előnyt adtak ki a kezükből. A futam után érezhető volt az elkeseredés, ugyanakkor próbálták tartani egymásban a lelket.

Óriási előnyünk volt, de ez így alakult. Nincs okunk panaszra. Nyertünk mi már elég élményt, de a csapatunk meg van, majd a végjátékoknál erősebbek leszünk

– mondta a társait vigasztalva Bacskai Balázs. A sportoló azt is elárulta, hogy a hajrában már mentálisan próbálták megtörni ellenfeleiket:

Elkeseredésünkben próbáltunk egy kicsit csalni, befolyásolni pszichésen az ellenfelet. Mint ahogy az ökölvívásban is van egy mondás: Az ökölvívás olyan, mint a hadászat, amiben nagyon fontos a megfigyelés, a felderítés, a taktika és a megtévesztés. Mi ezzel próbáltunk élni

-    tette hozzá.

A drámai fordítás után a Kihívók ünnepelhettek Dominika fővárosában, míg a Bajnokoknak újra össze kell szedniük magukat. Szerdán a Végjáték első felvonásával folytatódik a sportreality, a vesztes csapatból eldől, ki párbajozik majd.

