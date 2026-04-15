Drámai fordulat az Exatlonban: Paradicsomi jutalom helyett jött a keserű összeomlás

Az Exatlon Hungary keddi epizódja ismét bebizonyította: ebben a játékban semmi sincs kőbe vésve. A versenyzők ezúttal nemcsak pontokért, hanem egy különleges élményért küzdöttek: a tét ugyanis nem volt más, mint egy utazás Santo Domingoba, a Dominikai Köztársaság fővárosába.

A küzdelem elején úgy tűnt, egyértelmű lesz a végeredmény. A Bajnokok villámrajtot vettek, és gyorsan 4–0-s előnyre tettek szert. A lendületük sokáig kitartott, és még 7–3-nál is úgy látszott, biztos kézzel tartják a győzelmet.

Ám a Kihívók nem adták fel: Fokozatosan zárkóztak fel, majd 8–8-nál teljesen kiegyenlítették az állást. A hajrában már ők kerültek előnybe, és végül 10–8-ra megnyerték a futamot, ezzel elhódítva a hőn áhított élményt.



A vereség különösen fájdalmas volt a Bajnokok számára, hiszen hatalmas előnyt adtak ki a kezükből. A futam után érezhető volt az elkeseredés, ugyanakkor próbálták tartani egymásban a lelket.