Drámai fordulat az Exatlonban: Paradicsomi jutalom helyett jött a keserű összeomlás
Az Exatlon Hungary keddi epizódja ismét bebizonyította: ebben a játékban semmi sincs kőbe vésve. A versenyzők ezúttal nemcsak pontokért, hanem egy különleges élményért küzdöttek: a tét ugyanis nem volt más, mint egy utazás Santo Domingoba, a Dominikai Köztársaság fővárosába.
A küzdelem elején úgy tűnt, egyértelmű lesz a végeredmény. A Bajnokok villámrajtot vettek, és gyorsan 4–0-s előnyre tettek szert. A lendületük sokáig kitartott, és még 7–3-nál is úgy látszott, biztos kézzel tartják a győzelmet.
Ám a Kihívók nem adták fel: Fokozatosan zárkóztak fel, majd 8–8-nál teljesen kiegyenlítették az állást. A hajrában már ők kerültek előnybe, és végül 10–8-ra megnyerték a futamot, ezzel elhódítva a hőn áhított élményt.
A vereség különösen fájdalmas volt a Bajnokok számára, hiszen hatalmas előnyt adtak ki a kezükből. A futam után érezhető volt az elkeseredés, ugyanakkor próbálták tartani egymásban a lelket.
Óriási előnyünk volt, de ez így alakult. Nincs okunk panaszra. Nyertünk mi már elég élményt, de a csapatunk meg van, majd a végjátékoknál erősebbek leszünk
– mondta a társait vigasztalva Bacskai Balázs. A sportoló azt is elárulta, hogy a hajrában már mentálisan próbálták megtörni ellenfeleiket:
Elkeseredésünkben próbáltunk egy kicsit csalni, befolyásolni pszichésen az ellenfelet. Mint ahogy az ökölvívásban is van egy mondás: Az ökölvívás olyan, mint a hadászat, amiben nagyon fontos a megfigyelés, a felderítés, a taktika és a megtévesztés. Mi ezzel próbáltunk élni
- tette hozzá.
A drámai fordítás után a Kihívók ünnepelhettek Dominika fővárosában, míg a Bajnokoknak újra össze kell szedniük magukat. Szerdán a Végjáték első felvonásával folytatódik a sportreality, a vesztes csapatból eldől, ki párbajozik majd.
+Ez is érdekelheti
Ma eldől, melyik férfi versenyző párbajozik biztosan
Április 19-én az égboltra érdemes nézni: különleges együttállás lesz látható
Meghalt Puskás Ferenc madridi csapattársa, José Santamaría
Sokáig csak álom volt, most elkészült: Így néz ki Kárpáti Rebeka exkluzív fürdője – videóval
Olaszország mégis ott lehet az idei vb-n? Itt a FIFA új terve
Jutalomjátékkal folytatódik az Exatlon Hungary
Nyár végén életre kel a varázslat: Budapesten debütál a Wonderland musical
Újabb fejlemény A Nagy Ő sztárjának halálával kapcsolatban, kiderültek a részletek
Élő adásban omlott össze Szigligeti Ivett, Dudás Miki özvegye
Újra a luxusért küzdenek a Bajnokok és a Kihívók
Kiderült, miért volt történelmi a mostani Hold-körút