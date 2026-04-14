Élő adásban omlott össze Szigligeti Ivett, Dudás Miki özvegye
Mint arról korábban beszámoltunk, 34 éves korában meghalt Dudás Miklós világbajnok kajakozó. A sportolóra az otthonában találtak rá holtan.
Korábban a rendőrök kizárták, hogy megölték, a boncolás után azonban felmerült, hogy a sportolót megverhették halála előtt. Azóta ismeretlen tettes ellen nyomoznak.
Szigligeti Ivett és gyermekei, Nara és Miló a kedd reggeli Mokka vendégei voltak, ahol együtt emlékeztek szerettükre. A közös pillanatok felidézése mellett a megtört édesanya elárulta, jelenleg hol tart a rendőrségi eljárás.
Én pont a napokban voltam bent beszélni a nyomozókkal. Már említettem, hogy nekem fáj, hogy azt érzem, minden egy helyben áll. Megerősítettek azzal kapcsolatban, hogy tényleg mindent megtesznek annak érdekében, hogy kiderítsék, valójában mi történt, de pontosabb információt, részleteket én sem tudok. Ez is nagyon bánt, ezzel is nagyon nehéz együtt élni, hogy az ember akarva-akaratlanul gyártja a fejében a fikciókat, hogy mik között lehet összefüggés, miért így történt, miért így akarta a sors
– mondta a TV2 műsorvezetőinek.
Nagyon rossz volt szembesülni azzal, hogy bár egyik napunk sem könnyű, valahogy a mai mégis nehezebb. Az volt az első gondolatom, hogy ma még levegőt venni is nehezebb lesz, mint eddig. Ők adnak nekem mindenhez erőt, a rosszban az a jó, hogy itt vannak most velem. A gyászt mindenki másképp dolgozza föl, én mélyen magamban emésztem ezt az egészet, próbálom úgy kezelni a hétköznapokat, hogy csak rájuk fókuszáljak, és a fájdalom mélyen legyen bennem, de nem feltétlenül ez a legjobb módja a feldolgozásnak, mert az ilyen napokon sokkal jobban megtörök én is, érzem
– vallotta be könnyek között Nara és Miló mellett.
Ivett megosztotta a nézőkkel, hogy mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogy a gyerekei kevésbé érezzék Miki hiányát, pótolni viszont lehetetlen. Édesapja és édesanyja mindenben segítségére vannak, ugyanakkor egy személyben próbálja megtestesíteni mindkét szülőt a kislánya és a kisfia számára, miután az édesapjuk már nincs is velük.
