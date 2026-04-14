Élő adásban omlott össze Szigligeti Ivett, Dudás Miki özvegye

Mint arról korábban beszámoltunk, 34 éves korában meghalt Dudás Miklós világbajnok kajakozó. A sportolóra az otthonában találtak rá holtan.

Korábban a rendőrök kizárták, hogy megölték, a boncolás után azonban felmerült, hogy a sportolót megverhették halála előtt. Azóta ismeretlen tettes ellen nyomoznak.

Szigligeti Ivett és gyermekei, Nara és Miló a kedd reggeli Mokka vendégei voltak, ahol együtt emlékeztek szerettükre. A közös pillanatok felidézése mellett a megtört édesanya elárulta, jelenleg hol tart a rendőrségi eljárás.

Én pont a napokban voltam bent beszélni a nyomozókkal. Már említettem, hogy nekem fáj, hogy azt érzem, minden egy helyben áll. Megerősítettek azzal kapcsolatban, hogy tényleg mindent megtesznek annak érdekében, hogy kiderítsék, valójában mi történt, de pontosabb információt, részleteket én sem tudok. Ez is nagyon bánt, ezzel is nagyon nehéz együtt élni, hogy az ember akarva-akaratlanul gyártja a fejében a fikciókat, hogy mik között lehet összefüggés, miért így történt, miért így akarta a sors

– mondta a TV2 műsorvezetőinek.

