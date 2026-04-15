,,A szívünk csordultig boldogsággal” – Második gyermekével várandós az egykori műsorvezető

,,A szívünk csordultig boldogsággal” – Második gyermekével várandós az egykori műsorvezető
Régóta dédelgetett álma teljesült.
2026. április 15., szerda 14:25
Óriási örömhírt osztott meg követőivel szerdán a Facebook-oldalán Tornóczky Anita, aki hosszabb ideje már utalt arra, hogy családjuk bővítését tervezik. Most azonban minden korábbinál egyértelműbbé vált: hamarosan új taggal gyarapodik a család.

Néhányszor elmondtam itt-ott, hogy szeretnénk kistestvért Noelnek és most örömmel osztom meg Veletek a hírt, hogy szeptember végén érkezik. A szívünk csordultig boldogsággal

-    fogalmazott bejegyzésében. A kismama arról is beszámolt, hogy akadtak nehézségek, ugyanakkor a vizsgálatok végül megnyugtató eredményt hoztak.

Most is, mint Noelnél, hálás vagyok az Istenhegyi Géndiagnosztika munkatársainak, hogy ismét profin segítették a folyamatot, mert azért volt némi fennakadás

– írta.

A szükséges genetikai vizsgálatokat is elvégezték, amelyek alapján minden rendben van a babával. Azt is elárulta, hogy ezek során a gyermek neme is kiderült, ám ennek részleteit egyelőre nem osztotta meg posztjában.

