Drogos furgonos tarolt le egy taxit a Teréz körútnál

Összeütközött egy kisteherautó és egy kocsi csütörtök este Budapesten, a Teréz körútnál. A furgon fel is borult.
2026. április 17., péntek 08:56
Információink szerint, a kisteherautó vezetője a piros ellenére megpróbált átmenni a taxi előtt az egyik kereszteződésben, de már nem ért át időben. A taxi így a bal oldalának csapódott, amitől a kerékpárútra sodródott, majd felborult és métereken át csúszott az oldalán. 

A tűzoltók vágták ki a szélvédőt, ott emelték ki a sofőrt, aki úgy tudjuk drogozott, sőt a furgonját le is foglalták a rendőrök.

 

