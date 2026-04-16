Több mint 1200 hamis recepttel 230 milliót kaszált egy patikus

Recepthamisítással igényelt vissza csaknem 230 millió forintnyi társadalombiztosítási támogatást egy 54 éves gyógyszerész, ellene költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Nógrád Vármegyei Főügyészség - erről a főügyészség tájékoztatta csütörtökön az MTI-t.

A férfi egy Nógrád és egy Heves vármegyei gyógyszertárat üzemeltetett, amelyekben 2020 körül anyagi nehézségek merültek fel.

Ezért 2021 januárja és 2022 novembere között a betegek által a gyógyszertárba bevitt papír alapú orvosi vényeket valótlanul digitalizálta a gyógyszertári informatikai rendszerben úgy, hogy a receptekhez inzulin tartalmú gyógyszereket írt hozzá és rögzített a rendszerben azért, hogy az utána járó társadalombiztosítási támogatást igénybe vegye.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A férfi ezzel a módszerrel 1224 alkalommal küldött be hamis vényjelentéseket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (NEAK), az ezek után járó társadalombiztosítási támogatási összeget, mintegy 230 millió forintot a NEAK a két patikát üzemeltető, a gyógyszerész férfi által vezetett két cég részére kiutalta.