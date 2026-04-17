Durva baleset történt Szolnokon, kigyulladt az egyik kocsi

Összeütközött két autó csütörtökön Szolnokon, az egyik utána ki is gyulladt. A balesetben mindkét sofőr megsérült.
Úgy tudjuk, egyikük valamiért áttért a szemközti sávba, így csapódtak egymásnak. Az ütközés után pedig az egyik kigyulladt és úgy égett, hogy a füstöt kilométerekről látni lehetett. 

Egy 30 év körüli férfit súlyos, míg egy 50 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel vittek kórházba a mentők.

 

 

