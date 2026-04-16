Brutális ütközés - videón, ahogy elütik a biciklist
Hős kutya reflektort villogtatva mentett életet Sopronban
Egy autóba ragadt mentőkutya úgy mentette meg 46 éves gazdája életét a Győr-Moson-Sopron vármegyei Sopronban, hogy a kocsi távolsági fényszórójának kapcsolóját nyomogatta – közölte a police.hu.
Mint kiderült, április 15-én 20 óra 40 perc körül a Juharfa utcában járőröző rendőrök arra lettek figyelmesek, hogy egy parkoló kocsi a távolsági fényszórójával gyors, ismétlődő jelzéseket adott le.
Odasiettek az autóhoz, majd meglepődve tapasztalták, hogy egy négylábú van a volánnál. Ezek után körbejártak és a jármű mögött megtalálták a beteget, aki már nagyon nehezen vette a levegőt, és csak néhány szót tudott mondani, ám a kezében volt egy EpiPen allergia elleni gyógyszer. A hatóságok ezt azonnal a férfi combjába adták, és értesítették a mentőket.
A bajba esett férfi egy darázscsípés miatt kapott allergiás sokkot, és nagyon büszke volt négylábú barátjára, hogy ilyen ügyesen hívott segítséget.
Nyitókép:police.hu/AI
