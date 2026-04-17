40 éves lett Dér Heni, elárulta, mi tartja életben

Az énekesnő a péntek reggeli Mokkában vetett számot életéről.
2026. április 17., péntek 09:50
40.  születésnapját ünnepli Dér Heni, aki mostanra a magánéletében és karrierjében is sikeresnek érzi magát. A nagy áttörést a Sztárban Sztár All Stars győzelme hozta meg neki.

Nagyon jól érzem magam. Nagyon vártam a 40-et...Akaratlanul az ember ilyenkor számot vet, jönnek a gondolatok, a nosztalgikus pillanatok, emlékképek, akadályok, lépcsőfokok, amik eszébe jutnak az embernek

- mesélte az énekesnő a műsorvezetőknek, majd hozzátette, ismerősei szerint most kellene elkezdeni élvezni azt, amiért eddig megdolgozott.

Ő viszont úgy véli, tervek, célok nélkül nincs élet, így kislányával és kisfiával kapcsolatos célkitűzései mellett a karrierje fejlesztésén is dolgozik. A napokban ráadásul új dala is debütált.

Mindig mozog az ember agya, ez tart életben

- hangsúlyozta.

A nézőkkel megosztotta, alig várja, hogy hétvégén a gyermekeivel lehessen, tudjon családozni és ünnepelni. A legnehezebb számukra ugyanis a logisztika, hogy a sok munka mellett minőségi időt tudjanak együtt tölteni.

