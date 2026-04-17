Saját kezűleg gyártotta és árulta a lőszert ismerőseinek

Vádat emeltek azzal a férfivel szemben, aki 2024 októberétől lőszereket töltött újra és azokat árulta – közölte az ügyészség.

Mint kiderült, az elkövetőnek több sörétes, golyós és vadász lőfegyver tartására volt engedélye, továbbá 2022-ben ezeknek házilagos lőszerelésre és újratöltésre is szerzett jogosultságot, így saját célra gyárthatott töltényeket.

Az elkövető 2024 októberétől több mint hat hónapon keresztül legalább 500 darab lőszert gyártott le, amit eladott ismerősének közel 130.000 forintot szerezve ezzel.

A Ceglédi Járási Ügyészség a férfit lőszerrel visszaélés bűntettével vádolja és vele szemben próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását, valamint a bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközök elkobzását indítványozta.

A vádlott bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni.