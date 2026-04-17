Eltörte az ellenőr csuklóját egy jegy nélküli utas Szegeden

Eltörte az ellenőr csuklóját egy jegy nélküli utas Szegeden
Durván elfajult az igazoltatás.
2026. április 17., péntek 10:45
Most emeltek vádat azzal a férfival szemben, aki 2025 ősszel eltörte egy őt igazoltató jegyellenőr csuklóját Szegeden – közölte az ügyészség.

Mint kiderült, a vádlott tavaly novemberben utazott a villamoson, amikor igazoltatták, de nem volt érvényes jegye, így a jegyellenőr a bírságoláshoz elkérte a személyi igazolványát.

A tettes ezek után vitatkozni kezdett az ellene intézkedő nővel, majd úgy próbálta visszaszerezni az okmányait, hogy megragadta és megcsavarta a sértett karját, amivel 8 napon túl gyógyuló csuklótörést szenvedett.

Ezek után az ellenőr társa a helyszínre rendőri segítséget kért.

Az ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, valamint súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat, és a bűnösségét beismerő vádlott felelősségének büntetővégzéssel történő elbírálására és vele szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.

Az elkövető bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.

 

 

