Eltörte az ellenőr csuklóját egy jegy nélküli utas Szegeden

Most emeltek vádat azzal a férfival szemben, aki 2025 ősszel eltörte egy őt igazoltató jegyellenőr csuklóját Szegeden – közölte az ügyészség.

Mint kiderült, a vádlott tavaly novemberben utazott a villamoson, amikor igazoltatták, de nem volt érvényes jegye, így a jegyellenőr a bírságoláshoz elkérte a személyi igazolványát.

A tettes ezek után vitatkozni kezdett az ellene intézkedő nővel, majd úgy próbálta visszaszerezni az okmányait, hogy megragadta és megcsavarta a sértett karját, amivel 8 napon túl gyógyuló csuklótörést szenvedett.