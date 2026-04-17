Megtörte a csendet Victoria Beckham: Mindig szerettük a gyerekeinket
Csepregi Éva titokzatos kincset vitt a Kincsvadászokba, története mindenkit megérintett
100 éves ékszerével érkezik a Kincsvadászok VIP kereskedői elé Csepregi Éva. A gyémánt fülbevalót nagynénjétől kapta a nyolcvanas években, a forgatás élményeiről az énekesnő a pénteki Mokkában mesélt. Nagy örömmel tett eleget a felkérésnek, nem volt kérdés számára, mit ajánl fel licitre.
Nekem annyira nincsenek régiségeim, hogy csak ez a fülbevaló jutott eszembe. A nagynéném állított be hozzánk egyszer a nyolcvanas években, hogy zaciba adná, de az akkori párom megvette nekem ajándékba. Ez egy nagyon komoly emlék számomra
- árulta el. Azóta is nagy becsben őrizte az eredeti dobozában megtartott kincset. A műsorban nagy áhítattal hallgatta Megyesi Balázs szakvéleményét a családi ereklyéről.
Annyi mindent megtudtam erről az ékszerről. Például, hogy ezüstből és aranyból van, mert annak idején még nem használtak platinát, a középső kő értékes, szóval fantasztikus volt a vizsgálat
- mondta az énekesnő. Hatalmas élmény volt számára egy ennyire népszerű műsorban részt venni.
Olyan varázslatos személyiségek ülnek ott, annyira kedvesek a kereskedők
- tette hozzá. Mindemellett nem tartja magát régiséggyűjtőnek, van egy-egy darab, amihez ragaszkodik, de manapság egyre inkább a különleges bizsuk ejtik rabull
Hogyan sikerül Csepregi Éva licitje, kiderül vasárnap 20 órától a Kincsvadászok VIP legújabb részében a TV2-n!
