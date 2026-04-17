Csepregi Éva titokzatos kincset vitt a Kincsvadászokba, története mindenkit megérintett

100 éves ékszerével érkezik a Kincsvadászok VIP kereskedői elé Csepregi Éva. A gyémánt fülbevalót nagynénjétől kapta a nyolcvanas években, a forgatás élményeiről az énekesnő a pénteki Mokkában mesélt. Nagy örömmel tett eleget a felkérésnek, nem volt kérdés számára, mit ajánl fel licitre.

Nekem annyira nincsenek régiségeim, hogy csak ez a fülbevaló jutott eszembe. A nagynéném állított be hozzánk egyszer a nyolcvanas években, hogy zaciba adná, de az akkori párom megvette nekem ajándékba. Ez egy nagyon komoly emlék számomra

- árulta el. Azóta is nagy becsben őrizte az eredeti dobozában megtartott kincset. A műsorban nagy áhítattal hallgatta Megyesi Balázs szakvéleményét a családi ereklyéről.