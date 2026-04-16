2026. április 16. csütörtök, Csongor
19°C Budapest
vasútállomás
Békéscsaba
botrány

Hatalmas botrány a békéscsabai vasútállomáson, szét akarta verni az ügyfélszolgálatot egy férfi

Hatalmas botrány a békéscsabai vasútállomáson, szét akarta verni az ügyfélszolgálatot egy férfi
Egyenruhások vezették el a rendbontót.
2026. április 16., csütörtök 16:32
Vágólapra másolva!

Elgurulhatott a gyógyszere egy férfinek, aki törni-zúzni kezdett szerdán reggel a békéscsabai vasútállomáson. 

A Békés Vármegyei Hírportál a rendőrség sajtószolgálatától úgy értesült, hogy a férfi fél kilenc körül agresszíven viselkedett a pályaudvaron. Kiabált, valamint több tárgyat is az ügyfélszolgálat plexijének dobott, arról azonban nincs információ, mi idegesítette fel ennyire.

A félkegyelmű alak tette nem maradt következmények nélkül, ugyanis a rendőrség garázdaság gyanúja miatt büntetőeljárást indított ellene. 

A nyitókép illusztráció: MTI/Bodnár Boglárka

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra