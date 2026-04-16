Menet közben kigyulladt, és porrá égett egy autó Nógrádban – Fotókkal

Menet közben gyulladt ki, és szinte porrá égett egy autó szerdán a Nógrád vármegyei Karancskesziben – közölte a Nógrád vármegyei hírportál.

Mint kiderült, menet közben kezdett el füstölni, majd kigyulladt egy kocsi, melynek motor- és utastere is lángolt.

A salgótarjáni lánglovagoknak több vízsugárral sikerült eloltani a tüzet, és szerencsére a jármű utasai időben el tudták hagyni az autót, így nem történt tragédia.