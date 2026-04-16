Menet közben kigyulladt, és porrá égett egy autó Nógrádban – Fotókkal

A kocsi motor- és utastere is lángolt.
2026. április 16., csütörtök 15:18
Menet közben gyulladt ki, és szinte porrá égett egy autó szerdán a Nógrád vármegyei Karancskesziben – közölte a Nógrád vármegyei hírportál.

Mint kiderült, menet közben kezdett el füstölni, majd kigyulladt egy kocsi, melynek motor- és utastere is lángolt.

A salgótarjáni lánglovagoknak több vízsugárral sikerült eloltani a tüzet, és szerencsére a jármű utasai időben el tudták hagyni az autót, így nem történt tragédia.

Galéria: Menet közben kigyulladt, és porrá égett egy autó Nógrádban – Fotókkal
Fotó: Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
A helyi szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy sok esetben a motortérben szivárgó üzemanyag, a hidraulikus eszközöket működtető olajok, valamint a lerakódott benzin- és gázolaj maradványok jelentenek tűzveszélyt, ezért érdemes időközönként ellenőrizni a kocsi műszaki állapotát.

Ezeken felül a szakszerűtlenül beszerelt hangrendszerek, az utólag- és helytelenül átalakított világítás, és az egyéb elektromos javítások is potenciális veszélyforrások.

A szakember hangsúlyozta, hogyha azt tapasztajuk, hogy füstöl a motortér, azonnal álljunk félre, gondoskodjunk az utasok biztonságáról, majd szükség esetén értesítsük a tűzoltókat.

 

