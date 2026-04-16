Öntöttvas tűzhelyráccsal verte agyon barátnőjét

Öntöttvas tűzhelyráccsal verte agyon barátnőjét
Az ütések annyira durvák voltak, hogy a fémkeret több darabra tört.
2026. április 16., csütörtök 17:06
Egy 37 éves egyesült államokbeli New York férfi, Ricky Colon huszonöt évet tölthet börtönben, miután brutálisan agyonverte 38 éves barátnőtjét Rachel Allen-t, egy öntöttvas tűzhelyráccsal – közölte a lawandcrime.

Mint kiderült, az elkövető 2024. július 13-án a saját otthonában végezte ki az áldozatot, majd elmozdította a holttestet, elégette a ruháit, mielőtt felhívta volna a 911-et. A diszpécserekkel beszélve azt mondta, hogy barátnője kábítószer-túladagolásban halt meg. 

A bíró a gyilkosságot az egyik legbrutálisabb és legfelkavaróbb bűncselekményként írta le.

A sérülések okozásához szükséges puszta erőszak a kegyetlenség elképesztő szintjét mutatja

– mondta a bíró.


A nyomozók elmondása szerint az ütések annyira brutálisak voltak, hogy a fémrács több darabra tört. Az orvosszakértő megállapította, hogy a sértett tompa ütés okozta traumába halt bele, melyet 58 külső és 13 belső sérülés okozott. Az áldozatot ismerő elsősegélynyújtók azt mondták, hogy a sérülés olyan súlyos volt, hogy nem ismerték fel a nőt.

Egy mélységes érzéketlenség utolsó tettében lezuhanyozott, lemosta magáról a vért, és a nőre öntötte

 – közölte a helyi bíró.

A gyilkosság után a tettes videókat vett fel, melyekben vérben ázva, sírva és összefüggéstelenül beszélt.

Bár a külföldi háborús veterán poszttraumás stresszel küzdött, a bíróság ezt nem fogadta el enyhítő körülményként, ezért gyilkosság, testi sértés, fegyverbirtoklás és tárgyi bizonyítékok meghamisítása vádjával 25 év börtönbüntetésre ítélték.

Nyitókép: Oswego Megyei Kerületi Ügyészség

 

