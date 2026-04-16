Kilenc órán át kínozta feleségét – ököllel ütötte, fojtogatta és késeket dobált felé
Öntöttvas tűzhelyráccsal verte agyon barátnőjét
Egy 37 éves egyesült államokbeli New York férfi, Ricky Colon huszonöt évet tölthet börtönben, miután brutálisan agyonverte 38 éves barátnőtjét Rachel Allen-t, egy öntöttvas tűzhelyráccsal – közölte a lawandcrime.
Mint kiderült, az elkövető 2024. július 13-án a saját otthonában végezte ki az áldozatot, majd elmozdította a holttestet, elégette a ruháit, mielőtt felhívta volna a 911-et. A diszpécserekkel beszélve azt mondta, hogy barátnője kábítószer-túladagolásban halt meg.
A bíró a gyilkosságot az egyik legbrutálisabb és legfelkavaróbb bűncselekményként írta le.
A sérülések okozásához szükséges puszta erőszak a kegyetlenség elképesztő szintjét mutatja
– mondta a bíró.
A nyomozók elmondása szerint az ütések annyira brutálisak voltak, hogy a fémrács több darabra tört. Az orvosszakértő megállapította, hogy a sértett tompa ütés okozta traumába halt bele, melyet 58 külső és 13 belső sérülés okozott. Az áldozatot ismerő elsősegélynyújtók azt mondták, hogy a sérülés olyan súlyos volt, hogy nem ismerték fel a nőt.
Egy mélységes érzéketlenség utolsó tettében lezuhanyozott, lemosta magáról a vért, és a nőre öntötte
– közölte a helyi bíró.
A gyilkosság után a tettes videókat vett fel, melyekben vérben ázva, sírva és összefüggéstelenül beszélt.
Bár a külföldi háborús veterán poszttraumás stresszel küzdött, a bíróság ezt nem fogadta el enyhítő körülményként, ezért gyilkosság, testi sértés, fegyverbirtoklás és tárgyi bizonyítékok meghamisítása vádjával 25 év börtönbüntetésre ítélték.
Nyitókép: Oswego Megyei Kerületi Ügyészség
