Öntöttvas tűzhelyráccsal verte agyon barátnőjét

Egy 37 éves egyesült államokbeli New York férfi, Ricky Colon huszonöt évet tölthet börtönben, miután brutálisan agyonverte 38 éves barátnőtjét Rachel Allen-t, egy öntöttvas tűzhelyráccsal – közölte a lawandcrime.

Mint kiderült, az elkövető 2024. július 13-án a saját otthonában végezte ki az áldozatot, majd elmozdította a holttestet, elégette a ruháit, mielőtt felhívta volna a 911-et. A diszpécserekkel beszélve azt mondta, hogy barátnője kábítószer-túladagolásban halt meg.

A bíró a gyilkosságot az egyik legbrutálisabb és legfelkavaróbb bűncselekményként írta le.

A sérülések okozásához szükséges puszta erőszak a kegyetlenség elképesztő szintjét mutatja

– mondta a bíró.