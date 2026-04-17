Elhallgatott egy ikonikus hang, megrendítő veszteség érte a zenei világot
Szomorú hír rázta meg a zenei és rádiós világot: 66 éves korában elhunyt Andy Kershaw, a BBC Radio 1 egykori ikonikus DJ-je. A halálhírt családja erősítette meg – számolt be pénteken a Metro.
A műsorvezető röviddel azután halt meg, hogy nyilvánosságra hozta, hogy rákot diagnosztizáltak nála. Ennek ellenére Kershaw még hónapokkal ezelőtt is bizakodó volt.
Jókedvű vagyok, nagyon pozitívan érzem magam, és tervezek egy újabb podcastet
- fogalmazott egyik üzenetében.
A legendás rádiós pályafutása során meghatározó alakja volt a brit zenei életnek. Több mint egy évtizeden át volt a BBC Radio 1 meghatározó hangja, műsoraiban pedig különleges zenei világokat hozott közelebb a hallgatókhoz: a countrytól a reggae-n át a folkig és bluesig számos műfajt mutatott be. Nevéhez fűződik az is, hogy 1985-ben műsorvezetőként részt vett a Live Aid közvetítésében, amely minden idők egyik legnagyobb jótékonysági zenei eseménye volt.
