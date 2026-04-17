Elhallgatott egy ikonikus hang, megrendítő veszteség érte a zenei világot

Szomorú hír rázta meg a zenei és rádiós világot: 66 éves korában elhunyt Andy Kershaw, a BBC Radio 1 egykori ikonikus DJ-je. A halálhírt családja erősítette meg – számolt be pénteken a Metro.

A műsorvezető röviddel azután halt meg, hogy nyilvánosságra hozta, hogy rákot diagnosztizáltak nála. Ennek ellenére Kershaw még hónapokkal ezelőtt is bizakodó volt.

Jókedvű vagyok, nagyon pozitívan érzem magam, és tervezek egy újabb podcastet

- fogalmazott egyik üzenetében.