Meghalt Szilágyi Virgil

Az Eiben István-díjas, valamint Kovács László-Zsigmond Vilmos életműdíjas operatőrt április 15-én érte a halál - közölte a család a Magyar Filmakadémiával. Pályafutása során többek között az 1976-os Isten malmai és az 1986-os Átok és szerelem című alkotások fényképezésével a magyar televíziós filmgyártás egyik legmeghatározóbb operatőrévé vált - írták a Magyar Filmakadémia weboldalán.

Szilágyi Virgil 1931. november 26-án született Budapesten. 1957-ben kezdett el dolgozni a Magyar Televíziónál, ahol először a híradónál, világosítóként és segédoperatőrként sajátította el a televíziós szakma alapjait. 1962-ben kameramanként közreműködött a Menekülés a börtönbe című alkotásban, a Magyar Televízió első cannes-i nagydíjas tévéjátékában, amelyet Mihályfi Imre rendezett.



1965-ben a Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett operatőri diplomát.

Több mint 130 televíziós játékfilmet, tévéjátékot, száznál több dokumentum- és ismeretterjesztő filmet, számtalan zenei, szórakoztató és tudományos filmet, valamint műsort készített.