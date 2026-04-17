Újabb sokk Baranyában: ismeretlen férfi holtteste miatt indult nyomozás Pécsen
Meghalt Szilágyi Virgil
Az Eiben István-díjas, valamint Kovács László-Zsigmond Vilmos életműdíjas operatőrt április 15-én érte a halál - közölte a család a Magyar Filmakadémiával. Pályafutása során többek között az 1976-os Isten malmai és az 1986-os Átok és szerelem című alkotások fényképezésével a magyar televíziós filmgyártás egyik legmeghatározóbb operatőrévé vált - írták a Magyar Filmakadémia weboldalán.
Szilágyi Virgil 1931. november 26-án született Budapesten. 1957-ben kezdett el dolgozni a Magyar Televíziónál, ahol először a híradónál, világosítóként és segédoperatőrként sajátította el a televíziós szakma alapjait. 1962-ben kameramanként közreműködött a Menekülés a börtönbe című alkotásban, a Magyar Televízió első cannes-i nagydíjas tévéjátékában, amelyet Mihályfi Imre rendezett.
1965-ben a Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett operatőri diplomát.
Több mint 130 televíziós játékfilmet, tévéjátékot, száznál több dokumentum- és ismeretterjesztő filmet, számtalan zenei, szórakoztató és tudományos filmet, valamint műsort készített.
Pályafutását 1996-ban Balázs Béla-díjjal, 1999-ben az Eiben István-díjjal, 2021-ben pedig Kovács László-Zsigmond Vilmos életműdíjjal ismerték el. Több mint húsz elnöki nívódíjban is részesült. A Magyar Operatőrök Társaságának (H.S.C.) vezetőségi tagja volt.
A nyitókép illusztráció: Magyar Filmakadémia
