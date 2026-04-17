Donald Trump: Irán megnyitja a Hormuzi-szorost
Irán megnyitja a Hormuzi-szorost - közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken.
Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent rövid bejegyzésében az iráni bejelentésre hivatkozva azt írta, hogy
a Hormuzi-szoros "teljes mértékben nyitva és készen áll az áthajózásra".
Az elnök egy további bejegyzésében ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó amerikai katonai blokád továbbra is érvényben marad, és egészen addig tart, amíg az Egyesült Államok teljes megállapodást nem köt Iránnal. Megjegyezte, hogy a folyamat nagyon gyorsan haladhat, mert a megállapodás tartalmának legtöbb pontjáról már egyezség született.
Az amerikai elnök csütörtökön Washingtonban újságírók előtt arra utalt, hogy a személyes részvétellel zajló béketárgyalások akár már a hétvégén folytatódhatnak az amerikai és az iráni vezetés között a pakisztáni fővárosban.
Trump azt is kilátásba helyezte, hogy egy békemegállapodás aláírására akár ő maga is kész elutazni Iszlámábádba, ha a konfliktus formális lezárása ott történne meg.
Forrás: MTI / Nyitókép: Donald Trump Facebook-oldala
