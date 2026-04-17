Bátyja nem engedte be a házba, ezért összetörte öccse autóját a részeg férfi Kevermesen

Ittasan jelent meg bátyja házánál, de ő nem engedte be, ezért megrongálta öccse utcán parkoló autóját a Békés vármegyei Kevermesen – közölte a Békés vármegyei hírportál.

Mint kiderült, a férfi erősen ittasan jelent meg testvérénél április 15-én 19 óra 30 perc körül, de mivel nem engedték be dühös lett, és megrongálta öccse kocsiját.

Az elkövető ellen a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság garázdaság miatt indított eljárást.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock