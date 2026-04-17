Túszdráma a VII. kerületben: pénzt követeltek az elfogott tolvajokért

A Fővárosi Főügyészség emberrablás miatt vádat emelt és börtönbüntetést indítványoz három férfi ellen, akik a tetten ért tolvajok elengedéséért cserébe pénzt és értéktárgyakat követeltek - közölte a Fővárosi Főügyészség pénteken az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint egy 32 éves férfi többségi tulajdonnal rendelkezett egy VII. kerületi, felújítás alatt álló ingatlanban. A későbbi sértettek, két fiatal férfi 2024. április 24-én besurrantak az épületbe, de tetten érték őket; rájuk támadtak, bántalmazták őket, egyiküket egy lapáttal is, majd értesítették az ingatlan többségi tulajdonosát, a harmadik vádlottat.

Amikor megérkezett, fejenként 100 ezer forintot követelt a besurranóktól azért, hogy elengedje őket. Mivel a sértettek nem tudtak fizetni, a harmadik vádlott telefonon beszélt a két tolvaj szüleivel. A két apa sem tudott fizetni, ekkor a vádlott értéktárgyakat kért.