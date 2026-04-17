Lángba borult egy nyaraló Szabolcsban, fotón a méteres tűzcsóvák

Teljes terjedelmében égett csütörtök hajnalban egy Tisza-parti, harminc négyzetméteres nyaraló Dombrádon, a Gólya utcában - számolt be róla a SZON.

A kisvárdai hivatásos tűzoltók három gyorssugárral, kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

A nyaralóban nem tartózkodott senki, így személyi sérülés nem történt. Az anyagi kár jelentős.



Nyitókép: Katasztrófavédelem