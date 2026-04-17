Csepregi Éva titokzatos kincset vitt a Kincsvadászokba, története mindenkit megérintett
Megtörte a csendet Victoria Beckham: Mindig szerettük a gyerekeinket
Hónapok találgatása után végre megszólalt Victoria Beckham a családját övező botrányról, amely legidősebb fiával, Brooklyn Beckhammel kapcsolatos. A megszólalás azonban nem hozott teljes feloldást, sőt, újabb kérdéseket vetett fel, írta meg csütörtökön a Metro.
Ahogy a Tények.hu is korábban beszámolt róla a feszültség még januárban robbant ki, amikor Brooklyn nyilvánosan támadta szüleit, többek között azzal vádolva őket, hogy irányítják őt, és megpróbálják tönkretenni a házasságát Nicola Peltzszel. A konfliktus azóta is tart, a fiatal pár az Egyesült Államokban él, és a hírek szerint teljesen eltávolodtak a családtól.
A mostani interjúban Victoria Beckham először reagált a történtekre, ám feltűnő módon nem mondta ki fia nevét. Ehelyett általánosságban beszélt anyaságról és családról.
Azt hiszem, mindig is nagyon szerettük a gyerekeinket. Mindig is igyekeztünk a lehető legjobb szülők lenni
- hangsúlyozta, majd hozzátette:
Több mint 30 éve vagyunk a nyilvánosság előtt, és mindig is csak a gyermekeinket próbáltuk megvédeni és szeretni. És tudod, ez minden, amit igazán el akarok mondani erről.
A háttérben sokak szerint továbbra is komoly feszültség húzódik: Brooklyn korábban azt is állította, hogy szülei nyomást gyakoroltak rá jogi ügyekben, és még az esküvője előtt szerződés aláírására próbálták rávenni.
Miközben David Beckham visszafogottabban reagált a botrányra, Victoria mostani megszólalása sem hozott valódi megnyugvást. A kimondatlan szavak és a kerülő válaszok inkább azt sugallják: a Beckham család története korántsem ért véget.
Nyitókép: Victoria Beckham Facebook-oldala
